【「ディアブロ IV」シーズン10「獄炎螺旋」】 9月24日～ 開催予定

Blizzard Entertainmentは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用アクションRPG「ディアブロ IV（Diablo IV）」におけるシーズン10「獄炎螺旋」を9月24日より開催する。

シーズン10では、恐るべき渾沌の戦主・バルタックが登場。渾沌がサンクチュアリを蝕んでいくストーリーが展開される。

また、既存コンテンツである「獄炎軍団」が今回より大幅刷新。そのほか、新システム「渾沌たる特殊能力」やイベント「カオス・リフト」など新要素が登場する。

新しいボス

【ディアブロ IV | 「獄炎螺旋」シーズン | ゲームプレイ・トレーラー】

かつて鮮血の将軍と呼ばれたバルタックが渾沌の戦主としてサンクチュアリに戻ってきます。このヴィジュジェライの戦主は渾沌のポータルを召喚し、戦場を歪めます。

放浪者は十分な「燃えるエーテル」を獲得することで「獄炎軍団」のプレイ中にバルタックに挑戦できます。バルタックを倒すと、「渾沌の防具」に関して最も信頼できる情報筋など、最高の報酬が与えられます。

獄炎軍団の再点火

エンドゲームの波状攻撃ベースモードが「渾沌なる波状攻撃」で生まれ変わりました。戦闘が激化し、最強の放浪者でさえその限界に追い込まれます。「堕獄の評議会」と戦うとき、その中のひとりが代弁者に指定され、能力が強化されます。

渾沌たる特殊能力と渾沌の防具

ビルドを劇的に変化させるクラス固有の「渾沌たる特殊能力」がシーズンの評判によってアンロックされます。「渾沌の防具」は「ユニーク」に新たな工夫を加えます。従来のユニークが最大パワーで現れ、かつ、通常とは異なるスロットに装備できます。

カオス・リフト

この予測不可能なポータルがヘルタイドとナイトメア・ダンジョンのあちこちで突如として開き、封印されれば莫大な報酬をもたらします。プレイヤーは新たな「渾沌モンスター」を倒すことで、シーズンの名誉と「獄炎の歪み」を獲得できます。「獄炎の歪み」は「渾沌たる特殊能力」を強化するためのリソースです。

(C)2025 Blizzard Entertainment, Inc.