¡ÖµÕ¤Ë°¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×ËÜ²ÈATSUSHI¤ÈÍµÈ¹°¹Ô¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¡¢¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤Î¡È¸«»ö¤ÊµÕ¥®¥ì¡É
¡¡¶¶¹¬É×¤ÎÁòµ·»²Îó¤ÇÂç±ê¾åÃæ¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¡¦RYO¤¬9·î15Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¡£¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ÇRYO¤Î¤³¤È¤òÈãÈ½¤·¤¿ÍµÈ¹°¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈãÈ½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¹¤´¤¤¸À¤¤¤¬¤«¤ê¡ÄATSUSHI¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¥â¥Î¥Þ¥Í·Ý¿Í¤Î¸À¤¤Áð
¡ÈËÜ²È¡ÉEXILE¡¦ATSUSHI¤Ë¤â³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿RYO
¡¡¤½¤â¤½¤â¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢9·î9Æü¤Ë±Ä¤Þ¤ì¤¿¶¶¹¬É×¤ÎÄÌÌë¤Ç¤Î¤³¤È¡£¶¶¤µ¤ó¤È¤ÏÆÃ¤Ë¿Æ¸ò¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿RYO¤¬¡¢EXILE¡¦ATSUSHI¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÎÉ÷ËÆ¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤¬¡Ô¼ºÎé¤¹¤®¤ë¡Õ¡Ô¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÇäÌ¾¤¹¤ë¤Ê¡Õ¤È·ã¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö9ÆüÌë¤Ë¤ÏX¤Ç¼Õºá¤·¤¿RYO¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ØÄÌÌë¤ÎºÝ¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇºÆÅÙ±ê¾å¡£11Æü¤Ë¤âX¤ØºÆ¤Ó¼ÕºáÊ¸¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸µ¥Ý¥¹¥È¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¡¢²Ð¤ËÌý¤òÃí¤°·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡RYO¤Î±ê¾å¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡9·î10Æü¤ËATSUSHI¤¬EXILE¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡¢º£²ó¤ÎRYO¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸Î¿Í¤òÄ¤¤¦¤Î¤Ë¼«Ê¬¤Î³æ¹¥¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÀµÄ¾¥Ê¥á¤Æ¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÜ¤ê¤òÞú¤Þ¤»¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½¡£
¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆRYO¤µ¤ó¤Ï¡¢12Æü¤ËX¤Ç¡ÔEXILE ATSUSHI¤µ¤óÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Õ¤È¼Õºá¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢13Æü¤Ë¤Ï¤Þ¤¿X¤Ç¡ÔATSUSHI¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤ÆËÍ¤Î»ö¤ò¡ØçÓ¤á¤Æ¤ë¤È¡Ù¸À¤Ã¤¿ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ø¤Î¾ì¤Ç¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ²¼¤µ¤¤¡Õ¡Ô»ö¼Â´Ø·¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÇÛ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Õ¤Ê¤É¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ö¼Â´Ø·¸¤â²¿¤â¡¢RYO¤µ¤ó¤¬Áê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤³Ê¹¥¤Ç¶¶¤µ¤ó¤ÎÄÌÌë¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤Ë´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ÍµÈ¤¬¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ù¡ÊJFN¡Ë¤ÇRYO¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶¶¹¬É×¤µ¤ó¤ÎÁò¼°¤ËATSUSHI¤Î¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡Ä¡Ä¡×¡Ö²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡£¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈãÈ½¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢RYO¤Ï¡ÔÍµÈ¤µ¤ó¤Ë´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Õ¡Ô¤ª²ñ¤¤¤·¤¿»ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¿§¤ó¤ÊÊý¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤ëÊüÁ÷¤ÇÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¼«¿È¤Î¹Ô¤¤¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëRYO¡£Êò¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎµÕ¥®¥ì¤Ã¤×¤ê¤Ë¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ï
¡Ô¤É¤Î¥Ä¥é²¼¤²¤Æ¡È´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡É¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¡Õ
¡Ô¤½¤â¤½¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤·¤ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ªÁ°¤À¤í¡Õ
¡ÔÇäÌ¾¹Ô°Ù¤ËÉ¬»à²á¤®¤Æ¡¢µÕ¤Ë°¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡Õ
¡Ô±ê¾å¤Ç¤·¤«Ì¾Á°¤òÇä¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ê¤é¤½¤â¤½¤â·Ý¿Í¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤è¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±³ÆÊýÌÌ¤Ë³ú¤ß¤Ä¤¤¤¿¸å¤Ç¡¢Èà¤¬·ÝÇ½³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë½Ñ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£