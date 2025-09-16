日米の艦艇が単縦陣を組む

海上自衛隊は2025年9月10日、護衛艦「いせ」と「すずなみ」が、グアム島周辺海域でアメリカ海軍と共同訓練を実施したと発表し、その様子を捉えた画像を公開しました。

【画像】見事な陣形！これがグアム島周辺で実現した「日米の合同艦隊」です

今回の訓練は、令和7年度インド太平洋方面派遣（IPD25）の一環として、9月4日〜5日に実施されたものです。「いせ」は、空母のような全通甲板を備えるヘリコプター搭載護衛艦（DDH）で、「すずなみ」と共に第3水上部隊を構成。フィリピンやオーストラリア、ニュージーランドに寄港していました。両艦は、8月にグアムに入港し、アメリカが主催する多国間共同訓練「パシフィックヴァンガード2025」参加しました。

共同訓練には、アメリカ海軍のアーレイ・バーク級ミサイル駆逐艦の「ヒギンズ」も参加し、対水上戦など各種の戦術訓練を行ったとのこと。公開されたPHOTOEX（写真撮影用の陣形）は、「いせ」を先頭に「ヒギンズ」や「すずなみ」が縦一列に並ぶ、いわゆる単縦陣を組む様子を捉えたものとなっています。

なお、共同訓練の終了後、「いせ」と「すずなみ」は約3か月にわたるインド太平洋方面派遣を終え、それぞれの母港に帰港しました。「いせ」は長崎県の佐世保基地、「すずなみ」は青森県の大湊基地に帰港しています。