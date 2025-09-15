ユーロバスケット2025が閉幕…オールスター5や個人賞、スタッツリーダーズが決定

日本時間8月27日から9月15日にかけて開催された「FIBAユーロバスケット2025」は、ドイツ代表の優勝で幕を下ろした。今年はドイツが金メダル、トルコ代表が銀メダル、ギリシャ代表が銅メダルを勝ち獲った。

今大会を終えて発表された個人賞とオールスター5（大会ベスト5）、スタッツリーダーズは下記のとおり。オールスター5入りしたドイツのフランツ・ワグナー（オーランド・マジック）は、ケガのため欠場した兄でマジックの同僚モリッツのユニフォームを着用して表彰に臨んだ。





※以降NBAのチーム名は略称◆■FIBAユーロバスケット2025 アウォード一覧

・大会MVP



デニス・シュルーダー（ドイツ代表／キングス）

・ベストディフェンダー賞



アイザック・ボンガ（ドイツ代表）

・ライジングスター賞



ミカ・ムウリネン（フィンランド代表）

・ベストコーチ賞



エルギン・アタマン（トルコ代表）

・オールスター5（大会ベスト5）



デニス・シュルーダー（ドイツ代表／キングス）



ルカ・ドンチッチ（スロベニア代表／レイカーズ）



フランツ・ワグナー（ドイツ代表／マジック）



ヤニス・アデトクンボ（ギリシャ代表／バックス）



アルペレン・シェングン（トルコ代表／ロケッツ）

・オールスター・セカンドチーム



ジェド・オスマン（トルコ代表）



ラウリ・マルカネン（フィンランド代表／ジャズ）



ジョーダン・ロイド（ポーランド代表）



デニ・アブディヤ（イスラエル代表／ブレイザーズ）



ニコラ・ヨキッチ（セルビア代表／ナゲッツ）

・平均得点



ルカ・ドンチッチ（スロベニア代表／レイカーズ）：34.7得点

・平均リバウンド



ニコラ・ブーチェビッチ（モンテネグロ代表／ブルズ）：11.6本

・平均アシスト



デニス・シュルーダー（ドイツ代表／キングス）：7.2本

・平均スティール



ヤム・マダー（イスラエル代表）：2.7本



ルカ・ドンチッチ（スロベニア代表／レイカーズ）：2.7本

・平均ブロック



トリグビ・フリナソン（アイスランド代表）：2.4本

・フィールドゴール成功率



ヤニス・アデトクンボ（ギリシャ代表／バックス）：68.5パーセント

・3ポイントシュート成功率



アエジャン・オスマニ（トルコ代表）：56.7パーセント

・フリースロー成功率



シルヴァン・フランシスコ（フランス代表）：95.2パーセント

【動画】得点王に立ったドンチッチの大会ハイライト！





