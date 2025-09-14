16ºÐ¡¦À¶¿å¶õÄ·¤òÃæ¹ñÀä»¿¡¡¥Ü¥ë¥È¤ÈÆ±¤¸¡Ö0.08ÉÃ¡×¤ÎÀ¤³¦¡¡¼«¹ñ°ïºà¤È¡Öº¹¤ÏÎòÁ³¡×¡ÖÅ·ºÍ¾¯Ç¯¡×
100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¤Ç¤Ë10ÉÃ00¡ÄÁÉßÛÅº¤Î9ÉÃ83¡Ö¥¢¥¸¥¢µÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡×
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬13Æü³«Ëë¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤¬¡¢16ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿À¶¿å¶õÄ·¡Ê¤½¤é¤È¡áÀ±ÎÇ¹â2Ç¯¡Ë¤À¡£7·î¤ËÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç10ÉÃ00¤ÎU18À¤³¦¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿°ïºà¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÃíÌÜ¡£¡ÖÃ»µ÷Î¥Áö¤Î¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤òÈ¯ÌÀ¡×¡Ö¥¢¥¸¥¢µÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡×¤È¡¢ÆÈÆÃ¤ÎÈ¯ÁÛ¤ò¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¶¿å¤Ï¤³¤ÎÂç²ñ¡¢ÃË½÷º®¹ç4¡ß400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Ç¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¤¿¤ÀÃË»Ò4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Î½Ð¾ì¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤À¡£È´¤Æ¤¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¿·Ï²ÂÎ°é¡×¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î16ºÐ¤Î¿·À±¡¢Ã»µ÷Î¥Áö¤Î¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤òÈ¯ÌÀ¡£±Æ¶ÁÎÏ¤ÏÄÄùèðö¤òÄ¶¤¨¡¢ÁÉßÛÅº¤Î¥¢¥¸¥¢µÏ¿¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö16ºÐ¤Î¤³¤ÎÅ·ºÍ¾¯Ç¯¤Ï¡¢ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤ÎU18À¤³¦µÏ¿¤ÎÊÝ»ý¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£¿ÈÄ¹¤ï¤º¤«1¥á¡¼¥È¥ë64¥»¥ó¥Á¤ÎÀ¶¿å¤ÏÆÈÆÃ¤Î¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤Ã»µ÷Î¥Áö¤Îµ»½Ñ¤òÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆÍÁ³¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ï²¤ÊÆ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¶¿å¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¡¢9ÉÃ7Á°¸å¤Î¥¿¥¤¥à¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ¹ñÃ»µ÷Î¥Áö¤ÎÅÁÀâ¤Ç¤¢¤ëÁÉßÛÅº¤¬»ý¤Ä9ÉÃ83¤Î¥¢¥¸¥¢µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSOHU¡×¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î16ºÐ¤ÎÃ»µ÷Î¥¤ÎÅ·ºÍ¡£ÇúÈ¯ÎÏ¤Îµ»½Ñ¤òÈ¯ÌÀ¤·¡¢100¥á¡¼¥È¥ë10ÉÃ00¤ÎµÏ¿¤ËÂ³¤¤¤ÆÁÉßÛÅº¤Î¥¢¥¸¥¢µÏ¿¹¹¿·¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£À¶¿å¤ÎÁö¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤Ã»µ÷Î¥¤ÎÎÏ¤Î½Ð¤·Êý¤ò¼«¤é¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤Î¼ã¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢¶öÁ³¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÈÆÈÆÃ¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿À®¸ù¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡ÖÈà¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤ÎÂ¤ÎÀÜÃÏ»þ´Ö¤Ï¡Ê¥¦¥µ¥¤¥ó¡Ë¥Ü¥ë¥È¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢0.08ÉÃ¤«¤é0.09ÉÃ¤Î´Ö¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿ôÃÍ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£Îý½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ë¤â¡ÖÃ±½ã¤ËÉ½ÌÌÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎºÙ¤«¤¤Æ°¤¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÎÏ¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎºÇ¾®¤ÎÃ±°Ì¤òÃµ¤·¤Æ¤½¤³¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤ÏÅÁÅýÅª¤ÊÃ»µ÷Î¥Áö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Å¯³Ø¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ã»µ÷Î¥Áö¤Î¿·À±¤Ç¤¢¤ê¡Ø¿ô½½Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î°ïºà¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ëÄÄùèðö¡Ê16ºÐ¡¢½÷»Ò¡Ë¤¬¡¢11ÉÃ29¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÀøºßÅª¤ÊÇ½ÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À¶¿å¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍýÇ°¤äÀ®²Ì¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¹ñÆâ¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÃ»µ÷Î¥¤Ç¤ÏËÜÍèÉÔÍø¤Ê¤Ï¤º¤Î¿ÈÄ¹¤ò¶¯¤ß¤ËÅ¾²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Î½Ð¸½¤Ï¡¢ºÍÇ½¤¢¤ë¼ã¼Ô¤ÎÂæÆ¬¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤Ã»µ÷Î¥¤Î·±Îý·Á¼°¤Î¼Â¸³¤ÎÊª¸ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Î½Ð¸½¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÃ»µ÷Î¥Áö¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢Èà¤¬À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë»Ñ¤ò¸«¤ëÆü¤â¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÂÎ³Ê¤ÎÉÔÍø¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Áö¤ê¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
