²ÆÈÁ¡¢¿·ºò¥É¥é¥Þ¤Ç¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¡Ö¹õÈ±¥Ü¥Ö¡×¤«¤é¥Ô¥ó¥¯È±¤Ë¡È·ãÊÑ¡É!¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡9·î9Æü¡¢½÷Í¥¤Î²ÆÈÁ¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë10·î´üÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬¸ø¼°Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥É¥é¥Þ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î²ÆÈÁ¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤Ë·ãÊÑ¤·¤¿²ÆÈÁ¤µ¤ó¤¬¾Ð´é¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¡¢¹õÈ±¤Î¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢À±Ìî¸»¤È¿·³À·ë°á¤¬¶¦±é¤·¤¿¡ØÆ¨¤²¤ë¤ÏÃÑ¤À¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¡Ù¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤¬¼ç±é¤·¤¿¡ØEye Love You¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËTBS·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡¢²ÐÍËÆü¸á¸å10»þÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡ÈÄâ¼ç´ØÇòÃË¡É¤Î¾¡ÃË¤òÃÝÆâ¤¬¡¢¾¡ÃË¤ÈÆ±À³Ãæ¤Î¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤Ê°¾Èþ¤ò²ÆÈÁ¤¬±é¤¸¤ë¡£2¿Í¤¬ÊÌ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°Û¿§¤ÎÅ¸³«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¡¢X¤Ç¤Ï¡Ô°¾Èþ¤Î¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¤â¿·Á¯!¡Õ¡Ô°¾Èþ¤ÎÈ±¿§¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼Á´ÂÎÅª¤Ë¥Ý¥Ã¥×¤Ç²Ä°¦¤¤¡Õ¡Ô¥Ô¥ó¥¯È±¤Î²ÆÈÁ¤Á¤ã¤ó¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¤¡£¡Õ¤È¡¢Àä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶áÇ¯¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î±éµ»¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿²ÆÈÁ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤³¤È¤Ê¤¯¥Ô¥å¥¢¤ÇÌµ¹¤¤Ê½÷À¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÌòÊÁ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡È¹õÈ±¤Î¥Ü¥Ö¡É¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÎÈ±¿§¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡£¤¿¤À¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¹õÈ±¥Ü¥Ö¤Î²ÆÈÁ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·àÃæ¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤«¤é¥Ô¥ó¥¯¤ÎÈ±¿§¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿È±¿§¡È·ãÊÑ¡É¡£¤É¤ó¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£