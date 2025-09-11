家事が苦手な若槻千夏、結婚時「もうちょっと頑張るね」宣言も…夫に言われた言葉

タレントの若槻千夏（41歳）が、9月10日に放送されたトーク番組「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に出演。家事が苦手で、結婚した時に「もうちょっと頑張るね」と夫に宣言したが、その際に夫に言われた言葉を明かした。



「家事から逃げたい女」というテーマで、家事が苦手だという出演者がそれぞれのエピソードを披露。若槻千夏は「結婚した時から家事全般苦手」だが、「もうちょっと、お料理とか家事、頑張るね」と夫に宣言したところ、夫は「あなたにはあなたにしかできないことがあるから、それを頑張った方がよくて、家事とかは家族で協力すればいいから」と言ってもらったと話す。



若槻は「だから、私は全力でワイプやります」と、テレビでの活動を頑張ると話し、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也から「いや、まあ、ワイプだけじゃないけどな」とツッコミが入った。