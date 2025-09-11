新婚旅行から帰宅した飼い主さんとの再会に、大喜びした子猫が…？全身から再会の喜びが伝わってくるその姿が可愛すぎると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で31万再生を突破し、「おててホールド可愛すぎるう」「ふわんふわんにギュッとされてて裏山」といった声があがりました。

【動画：子猫が1週間ぶりに飼い主と再会した結果…】

甘えん坊なイヴちゃん♡

TikTokアカウント「eveeve0513」に投稿されたのは、飼い主さんたちとの久しぶりの再会で見せた、ラグドールの「イヴ」ちゃんの可愛すぎる姿をとらえた動画です。

現在生後4ヶ月の子猫のイヴちゃんは甘えん坊な性格で、飼い主さんが仕事から帰ってくると、玄関の近くで待っていてくれることも。そんなイヴちゃんの可愛らしい姿を見ると、飼い主さんは仕事の疲れも吹き飛んでしまうそうです。

久しぶりの再会で…

先日、飼い主さんご夫婦がフィンランドに行っていたため、ブリーダーさんのもとに里帰りをしていたというイヴちゃん。実に1週間ぶりの再会を果たしたその日、イヴちゃんは全力で甘えて大歓迎してくれたといいます。

お迎えに来てもらった帰り道、助手席に座るママさんのお膝の上で、イヴちゃんは赤ちゃんのように抱っこされていたそうです。ママさんのお顔をじっと見つめているその姿は、まるで再会の喜びを噛み締めているようにも見えます。

「もう絶対に離れない！」

さらに、イヴちゃんのお手手はまるで「もう絶対に離れない！」と言っているかのように、ギュッと飼い主さんの腕をホールドしていたのだとか。そんな健気なイヴちゃんが可愛らしすぎて、思わず胸が激しくときめいてしまいます。

お迎えから1ヶ月弱で、すっかり家族の一員となったイヴちゃん。はじめは自分から登ろうとはしなかったというキャットタワーも、徐々にお気に入りの場所となってきたというイヴちゃんの、今後の成長が楽しみです。

イヴちゃんの可愛すぎる歓迎っぷりに、この動画は3.5万件を超える高評価を獲得し、視聴者からは「おててホールドは反則でしょ」「主大好きって思ってるのが伝わってきますね♡」「猫ちゃんって好きだと本当に目をちゃんと見るんですね」「おててでしがみついてるの可愛すぎる♡」「羨ましい～ 代わってくれ飼い主よ モフモフおくれ」「子猫天使や」「可愛すぎる♡」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

TikTokアカウント「eveeve0513」では、存在しているだけで可愛いラグドールのイヴちゃんの、見ているだけで癒される自由気ままな日常の様子を動画や写真で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「eveeve0513」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。