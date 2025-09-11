「野原ひろし 昼メシの流儀」14巻が本日発売！ 10月よりTVアニメが放送開始ひろしが生成AIやコンプラを学ぶ最新刊
画像は双葉社の作品ページ（https://www.futabasha.co.jp/book/97845758613580000000）より【「野原ひろし 昼メシの流儀」14巻】 9月11日 発売 価格：770円
双葉社は、マンガ「野原ひろし 昼メシの流儀」の14巻を9月11日に発売する。価格は770円。
本作は「クレヨンしんちゃん」に登場する“父ちゃん”こと野原ひろしを主人公としたスピンオフ飯マンガ。10月3日よりTVアニメが放送される予定となっている。【TVアニメ「野原ひろし 昼メシの流儀」公式アニメPV】
14巻では「マーラータン」、「ラタトゥイユ」、「ラクサ」といった料理が登場。ひろしがランチを通して「ダイバーシティ」や「生成AI」、「コンプライアンス」などの新しい価値観を楽しく学ぶ。
