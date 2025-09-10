俳優・坂口健太郎（34）が3歳年上の女性ヘアメイクアーティストと同棲関係にあったことを『週刊文春』電子版が報じている。

【写真】〈3歳年上のヘアメイク女性と交際〉お相手のA子さんは大阪出身でかわいらしい雰囲気だ

坂口の初主演ドラマ『シグナル 長期未解決事件捜査班』（フジテレビ系）は、劇場版が制作されるほどの人気作へと成長し、今年10月からは主演映画『盤上の向日葵』の公開も控えている。

“塩顔イケメン”の甘いマスクと183センチの長身を武器に元『MEN’S NON-NO』モデルなどでも活躍し、近年では、韓国でも人気が急上昇中。しかし、坂口が愛されるのは外見だけが理由ではないようだ。

ある業界関係者は、「芸能界では珍しいタイプ」と語る。

「たとえばドラマで死体を発見するようなシーンでは、普通にびっくりした顔をしてしまう（笑）。主演級のイケメン俳優には珍しく、”どんなときも自分をかっこよく見せたい”という我の強さがあまりないんですよね。

坂口さんの飾り気のない人柄には老若男女が魅了され、たまたま現場に立ち会った有名企業の社長さんも『なんかあの人、好きだな』と好感を抱いていました。業界きってのモテ男と言えます」

そんなモテ男のハートを射止めてきたヘアメイクアーティストのA子さんとは━━。テレビ局関係者が証言する。

「美容系の専門学校を卒業後、都内の有名ヘアサロン、日本テレビ系のヘアメイク会社と勤務して、2020年に独立。フリーのヘアメイクとして、名だたる俳優たちを担当し、ノリに乗った存在です。

A子さんは大阪出身で、かわいらしい雰囲気からは意外なほど、明るくノリが良い方です。シャイな性格の坂口さんとしては、向こうが引っ張ってくれるので、一緒にいて楽なのだと思います。A子さんは気配り上手でもあるので、”優しい人”がタイプだという坂口さんにはぴったりだったのではないでしょうか」

業界内でも、坂口とA子さんの関係は”周知の事実”だったという。前出のテレビ局関係者が語る。

「長年付き合うふたりの関係を知る人は多く、結婚寸前とみられていました。人気ヘアメイクアーティストとして、A子さんは以前までは仕事用のSNSアカウントを持っていて、ファンからも好評だったにもかかわらず、いつのまにかアカウントを消してしまったようです。

何かの拍子に関係がバレて、坂口さんの活動に支障が出てはいけないというA子さんなりの配慮だったのかもしれません」

ふたりの愛の”シグナル”を周囲も察知していたようだ。