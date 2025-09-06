この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

助産師・HISAKOが語る「私は特別じゃなく、普通のお母さん」―100枚の写真で伝えた思い

「【神戸講演】100枚の写真を大公開！」と題した動画で、12人産んだ助産師・HISAKOさんが登場。動画冒頭で「おはようございます」と爽やかに挨拶したHISAKOさんは、神戸で行った講演の様子とともに、自身の育児や日常にまつわるエピソードを100枚の写真を交えながら熱く語った。



HISAKOさんは「私なんて全然特別じゃないんです。普通のお母さんです」と語りかけ、12人という大家族を育ててきたからこそ分かるリアルな子育ての難しさや面白さに言及。「子供たちが元気に育ってくれるのが一番。失敗もたくさんありましたよ」と、飾らない本音に参加者も共感していた。



さらに、「写真を見ていただくことで、皆さんのご家庭にも“普通でいいんだよ”ってメッセージを届けたい」と熱弁。「大変なことも、楽しいことも全部含めて子育て。肩の力を抜いて、家族で一緒に笑って乗り越えていきましょう」とアドバイスした。



動画の締めくくりには、「今日お伝えしたかったのは、12人産んでも私は一人の“普通のお母さん”。みんな肩肘張らず、マイペースで大丈夫ですよ」と優しく語りかけ、温かいメッセージで講演を結んだ。