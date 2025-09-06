ワンコとお父さんの微笑ましい光景がTikTokに紹介され反響を集めています。犬を飼うことを反対していたとは思えない…？動画は77.6万回以上再生され「反対してる人ほどデレデレ♡」「フォトスタジオの方ですか？ｗ」「ワンコ虚無(笑)」といった爆笑の声が寄せられています。

【動画：犬を飼うのに反対していた父→実際に暮らしてみた結果…思っていたのと違う『まさかの末路』】

愛犬ぼんくんのお誕生日パーティ♪

TikTokアカウント「frebull_bon」に紹介されたのは、フレンチブルドッグ「ぼん」くんの1歳のお誕生日をお祝いする光景。壁にはたくさんの風船が飾られ、主役のぼんくんもタキシード姿でおめかしをしてお利口さんに座っていたそう。

そんな可愛いぼんくんを写真におさめようとご家族がスマホをかざすと、シャンシャン…と謎の音が聞こえてきたとか。

そこには、ぼんくんの気を引こうとおもちゃを鳴らすお父さんの姿が…！実は犬を飼うことを反対していたというお父さんですが、ぼんくんを見つめる満面の笑みからはまったく想像もできません。

犬を飼うことに反対してたのに…？満面の笑みのお父さん

ぼんくんの目線がほしくて必死に頑張るお父さんですが、当のぼんくんはなんとも冷めた目でお父さんを見ていたとか。完全に『付き合ってあげている』ようなシュールな光景には笑いを堪えることができません…！

気遣いのできるぼんくんは、時たまチラ…とお父さんへ視線を向けていたそう。反対していたとは思えないほど溺愛しているお父さんとドライなぼんくん…ふたりのギャップもさらに笑いを誘います。

ご家族に盛大にお祝いしてもらえるぼんくんは、とっても幸せなワンコですね♡

この投稿には「写真館で働ける(笑)」「お父さんとワンコ似てる…！」「犬飼うの反対する人ほど溺愛する説♡」といった声が寄せられています。幸せな家族の光景にホッコリした人が多いようですね。

物憂げなお顔でおねだりするぼんくん

別投稿には、ぼんくんとご家族の平和な一コマも紹介されています。いつものように食卓を囲んでいるとぼんくんもしっかりスタンバイ！吠えたり鳴いたりすることもなくお利口さんにお座りし、ご家族の一挙手一投足をジッと見つめていたとか。

真ん丸つぶらな瞳の物憂げな表情は、見ている方が切なさを覚えるほど…！ぼんくんの切実な思いは実を結び、むね肉ゲットに成功♡口元に食べ残しをつけた可愛いぼんくんなのでした。

TikTokアカウント「frebull_bon」では、キュートなぼんくんを堪能することができますよ。愉快な日常をぜひ覗きにいってみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「frebull_bon」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております