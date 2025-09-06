奈良所属の今村貴彦がSVリーグワールドツアー限定で大阪Ｂとして出場！

5日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の大阪ブルテオンは、9月13日（土）、14日（日）にタイのバンコクで行われる「Panasonic ENERGY presents SV.LEAGUE World Tour 2025 in Thailand（SVリーグワールドツアー）」限定で今村貴彦が大阪Ｂ所属選手として出場することを発表した。

今村は2015年に内定選手としてパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）へ入団し、8シーズンにわたりプレー。2023-24シーズンからの2シーズンは、チェコのクラドノ・バレーボールにレンタル移籍していた。

しかし、2025年の5月に現役引退を発表。パナソニックエナジーの社業に専念しながら、ビーチバレーに挑戦しインドアとビーチの二刀流で活動すると発表していたなか、先日Vリーグ男子の奈良ドリーマーズで現役復帰することが発表されていた。

大阪Ｂからは今回参加が発表された今村に加えて、清水邦広、中村駿介、金田晃太朗、仲本賢優、山内晶大、西田有志、池城浩太朗、西川馨太郎が参加し、合計9名で13日（土）のダイヤモンドフードファインシェフ（タイ）戦と14日（日）の東レアローズ静岡戦へと挑む。

古巣の大阪Ｂのユニフォームを着用して臨む最後の大会となるエナジーカップ。今村の活躍に注目だ。