『新婚さんいらっしゃい！』の藤井隆と井上咲楽MC就任3年を記念し、5週にわたり全国3都市を巡るサンキューツアー！ ラストとなる9月７日（日）は、前週に引き続き、大分県宇佐市にある宇佐神宮からお届け。

新婚トークの前に、まずは境内を案内してもらうことに。宇佐神宮は、約4万社もある八幡社の総本宮。上宮まで続く階段には、踏むと良縁があるとされる”夫婦石”があるそうで、MC井上もあやかって祈願！ 今年迎えた御鎮座1300年を記念し、再塗装と葺き替え工事が行われた本殿もお参り。鮮やかな美しさに感動しつつ、能楽堂での新婚トークをスタートさせた。

今回の新妻は、バツ2のシングルマザー。息子3人も観覧に来てくれている。話を聴く前に、まずはVTRで紹介。宇佐市内にある3LDKのアパートで元気いっぱいに迎えてくれたのは、小6、小4、小2の3兄弟！ その子育て術には、目から鱗の工夫が…。宿題や部屋の片付けなど、クリアするとゲームができる課題ボードを用意。これは夫のアイデアだそう。

育ち盛りの男の子が3人もいると、心配なのが食費。そこは夫がPCでオリジナルの家計簿をつくり、しっかり管理！野菜は夫の実家からもらい、お肉は安いときにまとめ買いして冷凍保存するなど、節約に努めている。

夏休みだった取材日には、夫が子どもたちを川遊びへ。今まで子どもとの時間を取れていなかった妻は、「夫が来てから、子どもたちが寂しい思いをしていない」と満足げ。その後、子どもたちが夫妻のラブラブ現場を暴露！ とある夏の日の夜、寝ているときに大声が聞こえたから、寝室を見に行ったというが…！？

恋のキューピッドになったのは、わんぱくな3兄弟。どのように結婚へと導いたのか、新婚トークが始まった。

出会いは4年前。古くなったタンスやベッドを捨てようと思った妻が、自分では運べずお手伝いさんを探すアプリに登録。一方、19年前に離婚してから独り身だった夫は、家にいてもゲームをするぐらいなら人の役に立ちたいと登録しており、妻とマッチングした。

夫も出会いを期待していたわけではなく、きっとお年寄りだろうと訪ねたところ、まさかの金髪のギャル！かわいいなと一目惚れする。逆に妻は、「おじさんが来たな」ぐらい。作業中の世間話で、料理が苦手で魚料理がとくに…という話をしたところ、夫は「できるよ」と返答。後日、つくりに来てもらうことになったが、実は一度もつくったことがなく、チャンスだと思い動画で勉強してから臨んだという。

そして当日、料理を終えた帰り際、妻は夫に「顔も服装も髪型もタイプじゃないので恋愛対象じゃない」と宣言！ 気づかないうちに思わせぶりな態度をとり、男性を傷つけた過去があったので、最初にハッキリ告げたという。

夫は傷心のまま帰宅するも、その後、週3回の頻度で料理をつくりに行く家政夫に…。10回目ぐらいになったとき、ようやく子どもたちから「食べて帰りなよ」という誘いが！そこから「一緒にゲームしようよ」「泊まっていきなよ」と距離が縮まっていく。

肝心の妻は夫の存在について「助かるな」程度のものだったが、あるとき当時8歳だった長男から「付き合ったら？」という提案を受ける。しかし「嫌だよ～！ママもっと若くてイケメンがいい～！」と全否定。すると長男が「男はね、顔じゃないよ。優しいし、料理もしてくれるし、頭もいいよ」と再プレゼン！そこから長男は夫に、マイカーの車種や借金の有無、給料など、金銭面の身辺調査をしまくり、妻に「お金あるよ、付き合いなよ」と猛プッシュを続け、出会って4カ月で交際へと至る。

しかし2年ほどが経ち、大ゲンカが勃発！冷蔵庫のストックを使い切ったときは書き残すルールだったが、妻が使おうとしたとき、マヨネーズが無記入でなくなっていたという。夫を詰問するが、「俺じゃないし、そんなキレること？」という反応。妻の怒りはヒートアップし、別れを切り出した。言い出したら聞かない妻の性格をわかっていた夫は、あっさり承諾してしまう…。

家族会議で報告したところ、長男は「マヨネーズごときでしょうもない」、次男は「ケンカするなら別れたほうがいい」という見解。三男は「二人が決めたならしょうがない」と言いつつも、一度、子ども部屋へ行き、リビングに戻ってきて…。結果、夫妻は大号泣して仲直り！二人をつなぎ止めた、その行動とは！？

