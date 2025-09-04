BMSGの新たなボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』の最終審査に進むメンバーが、明日9月5日放送の『THE TIME,』およびYouTube第11話の放送にて発表される。

（関連：『THE LAST PIECE』最終審査のメンバーを今週発表 『CDTV』でテーマ曲「At The Last」をSKY-HIと披露）

8月29日に放送された第10話では、BE:FIRST誕生オーディション『THE FIRST』の合宿審査を実施した山梨県のグループ・インほりのやが登場。BE:FIRSTの登場でサプライズとなった『VS プロアーティスト審査』では、BE:FIRSTが8月25日配信した楽曲「Secret Garden」を2チームに分かれてパフォーマンスし、本家に挑む展開となった。

さらに、最終審査のメンバーが9月8日19時から放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）にて、初のテレビ歌唱出演が決定。SKY-HIと共に『THE LAST PIECE』のテーマソング「At The Last」をパフォーマンスする。

（文＝リアルサウンド編集部）