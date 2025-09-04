そんなにおなかがすいてるの！？ YouTubeチャンネル「abbydabby95」では、ごはんを求めて鳴き続ける子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「犬にまで迫っててかわいい！」「これでもかってぐらいアピールしてるね」の声が続出しました。

通りかかった犬にもひるまず…

注目を集めたのは「Hungry Kitten Wants Food」という動画。キッチンの床で子猫が飼い主さんを見上げ、ごはんが欲しいとニャーニャー訴えているシーンからスタートします。待ちきれない空気が画面越しにも伝わる光景です。

飼い主さんの手元を見上げて「今すぐ、ごはんください…！」と言わんばかりにニャーニャーと鳴き続ける子猫。小さな体でしっぽを揺らし、飼い主さんの足もとを行き来しながらも、視線は手元にくぎ付けです。

キッチンから離れる飼い主さんにも、諦めず訴え続ける子猫。犬が通りかかると、子猫はちょこちょこと小走りで追いかけます。よっぽど腹ペコなのか、「ねえ、今ごはんの時間だよね！」とでも言いたげな表情。大きな相手にもひるまず、必死のお願いは止まりません。

今度のターゲットは、カメラを構えている飼い主さんです。胸元までよじ登って顔をぐいっと近づけ、「ごはん、今！ください！」と真っ直ぐなコール。まん丸の目、開いた口、全力の表情がたまらないかわいさですね。至近距離でのお願いに、思わず笑顔になってしまいます。

抱きかかえようと腕が動いた瞬間、子猫はキッチンへ視線を素早く戻し、ニャーニャーと続けて訴えます。腕の中でも前のめりで鼻先はキッチン台の方へ向け、「ボクのごはんのにおいがするよ！」と言わんばかりに首を伸ばして落ち着かない様子。食べたい気持ちは、もう抑えきれません。

そして……ついに待望の瞬間が訪れます。キッチン台にそっと乗せられた子猫は、白いお皿のごはんへ一直線。「ニャッ」と短く合図すると、「いただきます！」と言わんばかりに顔をうずめ……という展開です。

動画を見た視聴者からは「空腹アピールがかわいすぎる」「こんなにひたむきにごはんを求めるってすごいな」「今まで見た中で一番かわいい食事風景！」といった声が寄せられていました。小さな体で必死にごはんをねだるかわいさを、ぜひ動画でチェックしてみてください。