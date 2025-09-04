報道後初の公の場では笑顔…不適切会合報道もフジテレビが「福山雅治の主演映画」に懸けるしかないワケ

「福山さん、頑張ってーー！！」

いつもと変わらないその笑顔からは、トップ俳優に違わぬ余裕が溢れていた。

８月26日、映画『ブラック・ショーマン』の完成披露試写会がTOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。主演を務める福山雅治（56）はタイトルに合わせた真っ黒なスーツ姿で登場。対称的に純白のドレスに身を包んだ有村架純（32）とともに優雅にレッドカーペットを歩いた。

「シリーズ累計100万部を突破した東野圭吾の小説が原作。福山扮する超一流マジシャンが難解な殺人事件に挑むミステリーとなっています。９月12日の公開を控え、この日のイベントには主演の二人に加え、成田凌（31）や生田絵梨花（28）、木村昴（35）ら主要キャストが数多く参加。豪華なイベントとなりました」（芸能ライター）

TOHOシネマズ六本木には、館内に入れなかった福山のファンたち50人ほどが会場外に押し掛けていた。「福山さーーん！ 頑張ってーー！！」と歓声が飛ぶや、福山はファンに向けて満面の笑みを浮かべて手を振った。

「福山といえば８月18日配信の『女性セブンプラス』で、フジテレビの女性アナウンサーとの“不適切会合”が報じられたばかり。’05年から’19年ごろにかけて、フジの大多亮元専務取締役（66）が開く会合に参加した福山は、女性アナを前に下ネタを連発するなどセクハラまがいの行為を行っていたそうです。

その実態は中居正広氏の性加害トラブルにまつわる第三者委員会の調査報告書の中でも触れられています。そこには、《会話がいわゆる下ネタ的な性的内容を含んだものであった旨述べる者も多数おり、不快であった旨述べる者もいた》などと書かれており、イヤイヤ参加した女性アナもいたそうです。なお、70分にわたり取材に応じた福山は、報道内容について謝罪しています」（芸能プロ関係者）

想定以上の赤字に転落したフジ

完成披露試写会は、福山にとって報道後初めてとなる公の場だった。それでもファンからの声援に笑顔で応えるなどいつもと変わらない余裕ある対応が印象的だった。

そもそも今回の映画は、報道を受けて公開延期がささやかれていた。制作はフジが担当しており、また同局は中居氏の問題によりコンプライアンスの見直しを推し進めている最中だからだ。しかし、フジは予定通りの公開を決定。今回のイベントも予定通り開催した。その裏には、フジの厳しい台所事情があるという。

「局としてこの映画に期待する部分は大きい。東野圭吾原作の福山主演作品といえば、映画も大ヒットした『ガリレオ』シリーズがある。とくに『容疑者Xの献身』は興行収入が約50億円というモンスター映画になりました。また、今作の監督には、看板映画『コンフィデンスマン』シリーズを手がけた人物を招集しています。過去のトラブルが報じられたからといって、簡単に公開中止や延期はできない。

アニメ畑出身の清水賢治社長（64）は“コンテンツ第一主義”を掲げており、全社を横断して行われた７月の機構改変では映画・ドラマを統合した新セクションを作っています。その旗頭にと期待するのがこの作品なんです」（フジ中堅局員）

７月末に発表されたフジ・メディア・ホールディングスの連結営業損益は大幅な下方修正を強いられた。その主たる原因はフジテレビの業績悪化だ。

「フジの売上高は54%減の約250億円。営業損益は前年同期の12億円の黒字から、一気に217億円の赤字に転落しました。その原因は広告収入の減少です。７月下旬にはトヨタや明治などの大手広告主が戻ってきましたが、まだまだ完全復活とはいかない。広告収入は83%減の約60億円にとどまりました。

昨年からは番組制作費を９%圧縮するなどして対応していますが、それでも大幅な赤字となってしまった。そんな厳しい台所事情もあって、シリーズ化も狙える今作への期待はフジテレビにとって大きいのでしょう」（広告代理店関係者）

福山とともに汚名返上となるか。それとも……。