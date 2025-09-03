リッター34キロ走る！ トヨタ新型「アクア」発表！ めちゃ低燃費＆最上級より“50万円安い”のに「上質感」アリ！ コスパ最強の「Xグレード」がスゴイ！

リッター34キロ走る！ トヨタ「新型コンパクトカー」発表！

2025年9月1日、ハイブリッドシステムを搭載するトヨタのコンパクトカー「アクア」が大幅な改良を受けて新型モデルへと進化しました。

なかでも、最廉価グレードにあたる「X」は、250万円以下で購入できる手を出しやすい価格設定が魅力です。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新型コンパクトカー」です！（41枚）

具体的に一体どのようなクルマなのか、詳細を解説します。

リッター34キロ走る！ トヨタ新型「アクア」発表！ 最安Xグレードの特徴は？

アクアは、トヨタが製造・販売するハッチバック。

初代モデルが登場したのは2011年で、当時としてはまだ珍しかった5ナンバーサイズのハイブリッドカーとして開発されました。

その後1度のフルモデルチェンジを経て、現行モデルは2021年に登場した2代目モデル。

そして先述のように、2025年9月1日に大幅改良を実施してフロントマスクのデザインを一新したほか、機能追加を追加し安全性能を磨き上げました。

今回取り上げるのは、この新型モデルのなかでも最廉価グレードにあたるXグレード（以下、アクアX）です。

新型アクアXのボディサイズは、全長4080mm×全幅1695mm×全高1485mmで、ホイールベースは2600mm。

最廉価グレードでありながら、他グレード同様に先進安全装備の「トヨタセーフティセンス」が標準装備されています。

また、バックガイドモニターと7インチディスプレイ、前後方のドライブレコーダーも標準搭載している点も見逃せません。

エクステリアは、LEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付き）とLEDターンランプ、LEDクリアランスランプ、LEDデイライトを備え、日中から夜間まで明るい視界を確保。

185／65R15タイヤと樹脂フルキャップつきスチールホイールの組み合わせとなるため、他のグレードと比較しても見た目はほぼ変わりません。

インテリアは、ファブリックシートにピアノブラック加飾のエレクトロシフトマチック、ウレタン素材のハンドルなど、上質な特徴的です。

パワートレインには、1.5リッターハイブリッドシステムを搭載。とくに燃費性能は圧倒的で、WLTCモードで34.3km／Lもの値を記録します。

車両価格（消費税込）は248万6000円に設定されています。

※ ※ ※

このように、250万円以下で購入できる新型アクアのXグレード。

最廉価グレードでありながら、安全性を高めるトヨタセーフティセンスが標準装備されており、最上級グレードである「Z（E-Four）」と比較すると、53万6800円も安価に入手できるため、強いこだわりがなければコストパフォーマンスの高いグレードといえるでしょう。