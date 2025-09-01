【ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード：運営終了】 9月1日 発表

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは9月1日、「ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード ～ベスト・オブ・ハリウッド～」の運営を終了すると発表した。

「ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード ～ベスト・オブ・ハリウッド～」は夜間に実施されていたUSJのパレード。プロジェクション・マッピングとパレードを組み合わせ、「ハリー・ポッター」や「トランスフォーマー」、「ジュラシック・ワールド」、「ミニオンズ」のフロートが登場していた。

2018年5月にグランドオープンし、2020年より新型コロナウイルス対策の一環として休止となっていたが、今回アトラクション計画の一環としてクローズすることが明かされた。同社は「常にゲストの期待を上回るワールドクラスの体験をお届けできるよう尽力してまいりますので、皆さまのご理解をよろしくお願いいたします。」とコメントしている。

【ユニバーサル・スペクタクル・ナイトパレード ～ベスト・オブ・ハリウッド～】

ハリー・ポッター

トランスフォーマー

ジュラシック・ワールド

ミニオンズ

