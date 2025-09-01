木村紅美『熊はどこにいるの』（河出書房新社）が第61回谷崎潤一郎賞を受賞

令和7年（第61回）谷崎潤一郎賞（主催：中央公論新社）の選考会が8月29日に行われた。池澤夏樹、川上弘美、桐野夏生、堀江敏幸の選考委員（筒井康隆氏は欠席）による審査の結果、木村紅美の『熊はどこにいるの』（河出書房新社刊）が受賞作に決定した。

【写真】木村紅美『熊はどこにいるの』書影を見る

暴力から逃れた女たちをかくまう山奥の家で、半自給自足の生活をするリツとアイ。津波で生きる場と希望を失ったサキと、災後のボランティアをきっかけに移住したヒロ。否応なく与えられた過去の傷、逃れようのない性――。

本作は震災から7年後の“M市”で発見された身元不明の幼児をめぐり、人生が動きだす4人の女たちを描いた長編小説。2022年、Bunkamuraドゥマゴ文学賞（選考委員：ロバート キャンベル）を受賞した『あなたに安全な人』以来の、未曽有の災害にみまわれた地を舞台とした作品となっている。

選評は『中央公論』11月号（10月10日発売）に掲載予定。贈賞式は、10月21日に都内で開催される。

■著者紹介木村紅美（きむら・くみ）1976年生まれ。2006年、「風化する女」で第102回文學界新人賞を受賞しデビュー。2022年、『あなたに安全な人』で第32回Bunkamuraドゥマゴ文学賞を受賞。他の著書に、『月食の日』『夜の隅のアトリエ』『まっぷたつの先生』『雪子さんの足音』『夜のだれかの岸辺』などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）