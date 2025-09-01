岸優太がXアカウントを削除する瞬間を公開し「おもしれー男すぎるw」「潔さもカッコ良い」と大反響！翌朝Instagramで“ささやきボイス”投稿
Number_iの岸優太が自身のInstagramのストーリーズを更新。Xのアカウントを削除する瞬間を公開し、話題となっている。
【画像】岸優太の浴衣＆歯磨きショット 他／「未確認領域 (U.M.A.)」オフショット
■「X辞めます」宣言から即アカウントを削除した岸優太
岸はインスタライブで「X辞めます」と宣言。その後、Instagramのストーリーズで「蛍の光」をBGMにXのアカウントを削除する様子を投稿し、「大変お世話になりました」と記した。
さらに翌朝にはInstagramのストーリーズで、「おはようございまーす」とささやくボイスメッセージを投稿。
ファンからは「律儀だなぁ」「潔さもカッコ良い」「おもしれー男すぎるw」「仕事早すぎw」「SNSとの距離感が独特で好き」「宣言してくれるの好感度大」「あー岸くん好きやわ」「Xを削除した次の日に、とんでもねーインスタの使い方してきた！！」など、多くの反響が寄せられている。
岸優太のストーリーズをチェック！
https://www.instagram.com/_yuta_kishi_/