Dバックスとのカード最終戦

【MLB】ドジャース ー Dバックス（日本時間1日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は31日（日本時間9月1日）、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場する。6試合ぶりとなる46号は飛び出すか

8月も残り1試合となった。大谷はここまで月間26試合に出場して打率.309（94打数29安打）、7本塁打12打点2盗塁、OPS1.040となっている。30日（同31日）の試合では4試合ぶりの無安打に終わり、チームも2連敗となった。

ドジャースは山本が先発。ここまでチームトップの11勝を挙げている。前回は24日（同25日）のパドレスとの首位攻防戦で6回2失点の投球を見せ、勝ち投手となった。

同地区の首位相手にスイープを狙うダイヤモンドバックスは、ファットが先発。今季は12勝（8敗）を挙げており、防御率は5.24となっている。大谷は今年5月に17号を放つなど、過去12打数で3安打、2三振の対戦成績となっている。

ドジャースはT・ヘルナンデスがベンチスタート。4番にパヘス、5番にコンフォート、6番に右翼でコールが入った。（Full-Count編集部）