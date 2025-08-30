日本代表と対戦するメキシコ、招集メンバー発表！無所属の40歳GKオチョアが外れ、速度違反問題の21歳DFが復帰

2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。

9月にはW杯共催国であるアメリカに遠征し、アメリカ、メキシコとの親善試合を戦う。

そうしたなか、元日本代表監督であるハビエル・アギーレが率いるメキシコ代表は、日本・韓国との試合に向けた招集メンバー25人を発表した。

GK

ルイス・マラゴン（クラブ・アメリカ）

ラウール・ランヘル（チバス）

カルロス・モレーノ（パチューカ）

DF

ロドリゴ・ウエスカス（コペンハーゲン）

ホルヘ・サンチェス（クルス・アスル）

セサル・モンテス（ロコモティフ・モスクワ）

ホアン・バスケス（ジェノア）

フアン・ホセ・サンチェス・プラタ（ティグレス）

ヘスス・オロスコ（クルス・アスル）

ヘスス・ガジャルド（トルーカ）

マテオ・チャベス（AZ）

MF

エドソン・アルバレス（フェネルバフチェ）

エリック・リナ（クルス・アスル）

マルセル・ルイス（トルーカ）

カルロス・ロドリゲス（クルス・アスル）

オルベリン・ピネダ（AEKアテネ）

エリック・サンチェス（クラブ・アメリカ）

FW

ロベルト・アルバラード（チバス）

ディエゴ・レイネス（ティグレス）

セサル・ウエルタ（アンデルレヒト）

ラウール・ヒメネス（フラム）

サンティアゴ・ヒメネス（ミラン）

イルビン・ロサーノ（サン・ディエゴ）

アレックス・ベガ（トルーカ）

ヘルマン・ベルテラメ（モンテレイ）

前線には34歳のラウール・ヒメネスや、フェイエノールトで上田綺世のライバルだったサンティアゴ・ヒメネスら、そして、アルゼンチンからの帰化選手であるベルテラメらが選ばれた。

そうしたなか、『ESPN』は「25人中にはサプライズも含まれていた。ギジェルモ・オチョアの不在と、デンマークでの法的問題で代表から外れていたウエスカスの復帰が目立つ」と伝えていた。

40歳の大ベテランであるオチョアは、メキシコ代表史上3位となる151試合に出場してきたレジェンド守護神。

今年7月のゴールドカップでも代表に招集されていたが、この夏にポルトガル1部リーグのAVSを退団しており、現在は所属クラブがない。

同紙によれば、メキシコ代表監督のルールのひとつとして、無所属選手は招集しないという。

また、21歳のウエスカスは、昨年代表デビューした21歳の右サイドバック。

彼は2024年からコペンハーゲンでプレーしているが、今年4月にデンマークでスピード違反を犯した。

コペンハーゲンの裁判所に出廷し、制限時速50キロのところを110キロで運転した罪を認めた結果、この夏のゴールドカップでは代表から除外されていたが、今回復帰した形。

注目のメキシコ戦は、日本時間9月7日の午前11時からNHKで生中継される。