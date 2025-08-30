日本代表と対戦するメキシコ、招集メンバー発表！無所属の40歳GKオチョアが外れ、速度違反問題の21歳DFが復帰
2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。
9月にはW杯共催国であるアメリカに遠征し、アメリカ、メキシコとの親善試合を戦う。
そうしたなか、元日本代表監督であるハビエル・アギーレが率いるメキシコ代表は、日本・韓国との試合に向けた招集メンバー25人を発表した。
GK
ルイス・マラゴン（クラブ・アメリカ）
ラウール・ランヘル（チバス）
カルロス・モレーノ（パチューカ）
DF
ロドリゴ・ウエスカス（コペンハーゲン）
ホルヘ・サンチェス（クルス・アスル）
セサル・モンテス（ロコモティフ・モスクワ）
ホアン・バスケス（ジェノア）
フアン・ホセ・サンチェス・プラタ（ティグレス）
ヘスス・オロスコ（クルス・アスル）
ヘスス・ガジャルド（トルーカ）
マテオ・チャベス（AZ）
MF
エドソン・アルバレス（フェネルバフチェ）
エリック・リナ（クルス・アスル）
マルセル・ルイス（トルーカ）
カルロス・ロドリゲス（クルス・アスル）
オルベリン・ピネダ（AEKアテネ）
エリック・サンチェス（クラブ・アメリカ）
FW
ロベルト・アルバラード（チバス）
ディエゴ・レイネス（ティグレス）
セサル・ウエルタ（アンデルレヒト）
ラウール・ヒメネス（フラム）
サンティアゴ・ヒメネス（ミラン）
イルビン・ロサーノ（サン・ディエゴ）
アレックス・ベガ（トルーカ）
ヘルマン・ベルテラメ（モンテレイ）
前線には34歳のラウール・ヒメネスや、フェイエノールトで上田綺世のライバルだったサンティアゴ・ヒメネスら、そして、アルゼンチンからの帰化選手であるベルテラメらが選ばれた。
そうしたなか、『ESPN』は「25人中にはサプライズも含まれていた。ギジェルモ・オチョアの不在と、デンマークでの法的問題で代表から外れていたウエスカスの復帰が目立つ」と伝えていた。
40歳の大ベテランであるオチョアは、メキシコ代表史上3位となる151試合に出場してきたレジェンド守護神。
今年7月のゴールドカップでも代表に招集されていたが、この夏にポルトガル1部リーグのAVSを退団しており、現在は所属クラブがない。
同紙によれば、メキシコ代表監督のルールのひとつとして、無所属選手は招集しないという。
また、21歳のウエスカスは、昨年代表デビューした21歳の右サイドバック。
彼は2024年からコペンハーゲンでプレーしているが、今年4月にデンマークでスピード違反を犯した。
コペンハーゲンの裁判所に出廷し、制限時速50キロのところを110キロで運転した罪を認めた結果、この夏のゴールドカップでは代表から除外されていたが、今回復帰した形。
注目のメキシコ戦は、日本時間9月7日の午前11時からNHKで生中継される。