¡Ö¤Ð¤«¤¦¤±¡×¾Ð¤¤¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤òÄÉµá ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡Ö¼Ò°÷¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÆ¯¤¯²ñ¼Ò¡× ·ª»³ÊÆ²Û¡¦·ª»³Âç²Ï¼ÒÄ¹
4·î1Æü¤«¤é¸½¿¦¤Î·ª»³ÊÆ²Û¡¦Âè4ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Î·ª»³Âç²Ï»á¤Ï1994Ç¯4·îÀ¸¤Þ¤ì¤Î31ºÐ¡£
7·î28Æü¡¢ËÜ¼Ò¤ÇÈ¯É½²ñ¤ËÎ×¤ß¡Ö·Ð¸³ÉÔÂ¤Ï¿¡¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤·çÅÀ¤À¤¬¡¢¼ã¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¼å¼å¤·¤¯ÊªÉÝ¤¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ï²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡£½ÀÆð¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
·ª»³¼ÒÄ¹¤ÏÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ê¿ÏÂÆ²¤ËÆþ¼Ò¡£3Ç¯´Ö¡¢Å¹Æ¬¤ÇÆ¯¤¡¢¤½¤³¤Ç¿È¤Î¿¶¤êÊý¤ò·è¤á¤ë¡£
¡Ö¥°¥í¥µ¥ê¤òÃ´Åö¤·¤ÆËèÆü¡¢·ª»³ÊÆ²Û¤Î¾¦ÉÊ¤âÉÊ½Ð¤·¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤ËÇã¤¤Êª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ê»ö¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¾Ð´é¤òÆüËÜÃæ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õ»×¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Ê¿ÏÂÆ²¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤òº£¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îº¬´´¡¦¸¶ÅÀ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Î2020Ç¯2·î¡¢Ê¿ÏÂÆ²¤òÂà¼Ò¤··ª»³ÊÆ²Û¤ØÆþ¼Ò¡£¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¼«¿È¤ÎÌò³ä¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð30Ç¯¸å¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼ÒÄ¹¡ÊÁ°¼ÒÄ¹¡Ë¤â·Ð±Ä´´Éô¤âÅö»ö¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»ä¼«¿È¤¬Ã¯¤è¤ê¤âÌ¤Íè¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹Í¤¨¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÇÏª¤¹¤ë¡£
°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢É¾²ÁÀ©ÅÙ¤Îºþ¿·¤äÊ¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤Î³È½¼¤òÎ¨Àè¡£¡Ö¹âÉÊ¼Á¾¦ÉÊ¤ò°ÂÄêÅª¤ËÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¸»Àô¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤éÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÉô¤ÎÂÎÀ©¤âÀ°¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¼ÒÄ¹½¢Ç¤¸å¤Ï¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉô¤ÈAI¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê¼¼¤ò¿·Àß¡£¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯Áá¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇAI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬¿Ê²½¤·¡¢ÃÏÊý¤Î²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¡£
ÅöÌÌ¤Ï´ûÂ¸»ö¶È¤ÎÍý²ò¤ËÅØ¤á¤ë¡£
¡Öº£¤Î²ñ¼Ò¤ÎÂç¤¤Ê»ñ»º¤Ï¡Ø¤Ð¤«¤¦¤±¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤È¡¢¼Ò°÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿Í¡Ê¿Íºà¡Ë¡£¤³¤Î2¤Ä¤¬À®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¼«Á³¤È²ñ¼Ò¤âÀ®Ä¹¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¡¢°ú¤Â³¤¤³¤Î2¤Ä¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¾¦ÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¼Ô¤È¤ÎÀÜÅÀ³ÈÂç¤òÌÜÅª¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇä¾å¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¤Ð¤«¤¦¤±¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È¾Ð¤¤¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤òÄÉµá¤¹¤ë»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
²ñ¼Ò¤Î¾ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡È¤Õ¤ï¤Ã¡É¤È¤·¤¿¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤¿¤Î¤·¤¤¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤¢¤¿¤é¤·¤¤¡×¤ò¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ë·Ç¤²¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÊÆ²Û¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ËÄ©Àï¡£º£¸å¤âÅÁÅý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¡ÖBefco¡Ê¥Ù¥¤¥« ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ ¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖÅö¼Ò¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¸úÎ¨²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤½¤³¤ËÆÃ²½¤·¤¿¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£ÊÆ²Û°Ê³°¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤ò¿¤Ð¤¹¤Î¤«¡¢ÊÆ²Û¤òÂ¾¤Î¹ñ¤Î»Ô¾ì¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£
³¤³°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¿©ÉÊ¤Î¿»Æ©¤ËÃåÌÜ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¿»Æ©¤·¡¢ÆüËÜ°Ê¾å¤Ë¤ªÊÆ¤ÎÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¡¢¤ªÊÆÍ³Íè¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä¤ªÊÆÍ³Íè¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¡¼¥É¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÊÆ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤âÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£º£¸å¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡£