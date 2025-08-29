µð¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡¢3ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤âÅÄÈø»á¡ÖÆóÎÝ¤Ç³Ú¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¸À
¡ü ºå¿À 3 ¡Ý 4 µð¿Í ¡û
¡ã22²óÀï¡¦¹Ã»Ò±à¡ä
¡¡29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ ºå¿À¡Ýµð¿Í¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÈø°Â»Ö»á¤¬¡¢6²ó¤ËÁö¼Ô°ìÁÝ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿µð¿Í¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Ï1¡Ý1¤Î6²ó°ì»àËþÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥É¥ê¥¹¤«¤é±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î3ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¡£ÅÄÈø»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÉÍÉ÷¤Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¾å¤ÎÊý¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤ÎÁöÎÝ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÄÈø»á¤Ï¡ÖÆóÎÝ¤Ç³Ú¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç1¤ÄÎÝ¤òÅð¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Ï¶¯Îõ¤ÊÍ··â¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÈø»á¤Ï¡Ö»°ÎÝ¤Þ¤Ç¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤éÈ´¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¼«¿È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë