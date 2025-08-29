¥¦¥§ー¥Ö¡¢1/35¥¹¥±ー¥ë¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ä¥ô¥¡ー¥¯¡ÎSTÈÇ¡Ï¡×ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï¡ª
¡Ú¥Ä¥ô¥¡ー¥¯¡ÎSTÈÇ¡Ï¡Û 8·î29Æü ½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§4,950±ß
(C)¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡¡¥¦¥§ー¥Ö¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Ä¥ô¥¡ー¥¯¡ÎSTÈÇ¡Ï¡×¤ò8·î29Æü¤Ë½Ð²Ù³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï4,950±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡ÖÁõ¹Ãµ³Ê¼¥Ü¥È¥à¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëAT¡Ö¥Ä¥ô¥¡ー¥¯¡×¤ò¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£1/35¥¹¥±ー¥ë½é¤Î¥¥Ã¥È²½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Lµé¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò»ý¤Äµ¡ÂÎ¤Ç¡¢Áö¹ÔÍÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ê¥µ¥ó¥É¥íー¥Àー¡Ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡¥¥Ã¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥·¥êー¥ºÆ±ÍÍ¡¢ÀÜÃåºÞÉÔÍ×¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Õ¥£¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢³Æ´ØÀá¤Ë¤Ï¥Ý¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤òÇÛ¤·¤¿¥Õ¥ë²ÄÆ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£