ダイバーシティ東京 プラザにて、グローバルボーイズグループ「JO1」とサンリオが共同開発したキャラクター「JOCHUM(ジェオチャム)」 とのコラボレーション企画「JOCHUM×DiverCity Tokyo Plaza」を開催。

ハロウィーン衣装に仮装した「JOCHUM」のキャラクターたちが、特別な館内装飾をはじめ館内動画サイネージにも登場するほか、期間中はダイバーシティ東京 プラザだけでしか聞くことができない貴重な館内放送が展開されます。

また、オリジナルホログラムステッカーがもらえるお買物キャンペーンなど、様々なイベントが実施される予定です☆

ダイバーシティ東京 プラザ「JOCHUM(ジェオチャム)×DiverCity Tokyo Plaza」

開催期間：2025年9月4日(木)〜10月5日(日)

開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ

ダイバーシティ東京 プラザにて開催される、人気グローバルボーイズグループ・JO1とサンリオが共同開発した「JOCHUM（ジェオチャム）」との期間限定コラボレーションイベント「JOCHUM×DiverCity Tokyo Plaza」

期間中、「JOCHUM」たちと一緒にハロウィーンを先取りできるイベントや、ここでしか手に入らない「JOCHUM」のオリジナルステッカーがもらえるお買物キャンペーンが実施されます。

さらに2階「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」が「ジェオチャム・ハッピースポット」仕様に変身するなど、様々なイベントが盛りだくさんです☆

JOCHUMのみんなと一緒にハロウィーンを先取り！館内でここだけのJOCHUMとの時間を楽しもう

開催期間：2025年9月4日(木)〜10月5日(日)予定

開催場所：1F 東京テレポート駅ゲート、3F 台場駅ゲート、5F 中央アトリウム

東京テレポート駅ゲートと台場駅ゲートでは、ハロウィーンを先取る限定ラッピングでゲストをお出迎え。

館内中央の吹き抜けガラスも「JOCHUM」のキャラクターたち一色になります！

推しのキャラクターを見つけて写真撮影が楽しめるスポットです。

さらに限定の館内放送や、館内の大型サイネージでも特別な「JOCHUM」キャラクターたちの動画が放映されます。

ここでしか手に入らない！JOCHUMのオリジナルステッカーがもらえるお買物キャンペーン

開催期間：2025年9月4日(木)〜10月5日(日)

プレゼント賞品：オリジナルホログラムステッカー

配布人数：平日100名、土日祝日200名先着 ※なくなり次第終了

参加方法：会計2,000円（税込/合算不可）以上お買い上げのレシートを引換場所へ提示

引換場所：3F 総合案内所

引換時間：物販の営業時間に準じます

対象店舗：当日購入したレシートが出る店舗

館内対象店舗にて、当日購入したレシートを3階総合案内所に提示された方限定のプレゼント企画も実施。

ここでしか手に入らない「JOCHUM」の全11種オリジナルステッカーが先着順でプレゼントされます。

※一部対象外店舗があります

※キャンペーン内容、賞品は変更になる場合があります

※賞品は全11種より1枚ランダムでの配布となります

※ひとり1日1枚までとなります

※転売および営利目的での利用は禁止します

2F「Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店」が「ジェオチャム・ハッピースポット」仕様に

開催期間：2025年9月4日(木)〜9月15日(月・祝)

開催場所：2F Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店

サンリオが一部のサンリオショップにて「JOCHUM」の特別装飾が施された「ジェオチャム・ハッピースポット」を開催。

対象店舗のHello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店は、アンバサダーキャラクターの「RURU」と一緒に写真が撮れるフォトスポットが設置されるほか、「RURU」のキャラクターボイスが店内で楽しめます。

JOCHUMのARフォトフレームをプレゼント

プレゼント賞品：ARフォトフレーム（全13種よりランダムで1枚）

参加方法：店内POPに掲載の二次元コードを読み込み

※ARフォトフレームは全13種（ダイバーシティ東京 プラザ店限定のご当地デザイン1種+12種）よりランダムでの配布となります

9月4日より発売される新グッズ「ジェオチャム キャンディデザインシリーズ」のデザインを取り入れた壁面装飾をはじめ、店内POPに掲載の二次元コードを読み込むと、ARフォトフレームをランダムで1種プレゼント。

ARフォトフレームは、Hello Kitty Japan ダイバーシティ東京 プラザ店限定のご当地デザイン1種+12種の全13種が登場します。

※キャンペーン内容、賞品は変更になる場合があります

※一日の取得制限枚数はありません

「ジェオチャム」史上初のハロウィーンデザインがダイバーシティ東京 プラザ限定で登場。

2025年9月4日より期間限定で開催される「JOCHUM(ジェオチャム)×DiverCity Tokyo Plaza」の紹介でした☆

© ’25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L662455

