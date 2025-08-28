ÊÌ¿Íµé¡ªLE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤¬¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤Î¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ËÊÑ¿È¡ÖÊÑ¸¸¼«ºß¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡ËKIM CHAEWON¡Ê¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡Ë¤Î¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤È¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢»Ñ¤¬¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØGQ KOREA¡Ù¤ÎSNS¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①·ãÊÑ¡ª¹õÈ±¥¹¥È¥ìー¥È¥Ø¥¢¤Î¥ë¥»¥é¥Á¥§¥¦¥©¥ó / ②ÉáÃÊ¤ÎÃãÈ±¥Ü¥Ö¤Î¥Á¥§¥¦¥©¥ó
¢£LE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢Âç¿Í¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õÈ±¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¥í¥ó¥°¤ËÊÑ¿È
ÉáÃÊ¤ÏÃãÈ±¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤¬ÄêÈÖ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¤òÉÕ¤±¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤Î¹õÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ï¥ì¥¢¤À¡£»£±Æ¤Ç¤ÏCOMME des GARCONS¡Ê¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡Ë¤òÃåÍÑ¤·¡¢Â¾¿Í¤Î»ëÀþ¤òÄÉ¤ï¤º¡¢²¿¤Ë¤â¶þ¤·¤Ê¤¤ÂçÃÀ¤Ê»ÑÀª¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡£
1ËçÌÜ¤Ï¥Ð¥¤¥«ー¥·¥çー¥Ä¤ËT¥·¥ã¥Ä¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿³èÆ°Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¿¿¤ÃÇò¤Î¥í¥ó¥°¥Á¥åー¥ë¥¹¥«ー¥È¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Éー¥ë¥é¥¤¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤â¥¥ã¥Ã¥×¤ä¥¹¥È¥é¥¤¥×¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¥Þ¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¡¢¥¿¥¤¥Ä¤ä¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¤Î¥¬ー¥êー¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ñ¤Ã¤Ä¤óÁ°È±¤¬Âç¤¤ÊÆ·¤ò°ú¤Î©¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡ª¡×¡Ö¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Î¤Ñ¤Ã¤Ä¤ó¹õÈ±¡¢´°Á´¤Ë½÷¿À¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡Ö¹õÈ±¥í¥ó¥°»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÆ±¤¸¿Í¤Ê¤Î¤ËÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£