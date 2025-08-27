¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢Á´¹ñ7¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡Ø¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥Ùー¥«¥êー¡Ù³«ºÅ¡¡Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎFC¥Ä¥¢ー¤â
¡¡¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØAIMYON TOUR 2025+¡È¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥Ùー¥«¥êー¡É¡Ù¤È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØAIMYON FAN CLUB TOUR 2026¡ÈPINKY PROMISE YOU vol.2¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ØAIMYON TOUR 2025+¡È¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥Ùー¥«¥êー¡É¡Ù¤Ï¡¢11·î4Æü¤ÎµÜºê ÅÔ¾ë»ÔÁí¹çÊ¸²½¥Ûー¥ë Âç¥Ûー¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÁ´¹ñ7¸ø±é¤ËµÚ¤Ö¥Ä¥¢ー¡£²áµî¤Ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤¬¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÃÏ°è¤òÂÐ¾Ý¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ä¥¢ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯3·î¤«¤é¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢ー¤È¤·¤Æ¡ØAIMYON FAN CLUB TOUR 2026¡ÈPINKY PROMISE YOU vol.2¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¡£3·î2Æü¤ÎÅìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ7²ñ¾ì10¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡ØAIMYON TOUR 2025+¡È¥Ø¥Ö¥ó¥º¡¦¥Ùー¥«¥êー¡É¡Ù¤Ï¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ØAIM¡Ù¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
