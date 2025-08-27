キンプリ永瀬廉＆高橋海人が語る“先輩の木村拓哉”「優しい」「ものすごい方」
King & Princeの永瀬廉（26歳）、高橋海人（26歳）が、8月27日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。事務所の先輩である、俳優・木村拓哉（52歳）について語った。
King & Princeの2人はこの日、チャリティーパートナーを務める「24時間テレビ 愛は地球を救う」（8月30日・31日放送）の宣伝を兼ねて、同番組に出演。エンタメコーナーで、木村拓哉がタクシー運転手役を務める山田洋次監督の映画「TOKYOタクシー」の話題を受け、「先輩の木村さんってどんな方？」と質問を受ける。
これに永瀬は「木村さん、やっぱ優しいんですよ。あんまり関わりなかったんですけど、1回、ラジオでご一緒させていただいて、ちょっとしゃべるようになって。次の誕生日、誕プレ（誕生日プレゼント）をくれて、僕に。ダウンジャケットもらって、今でも冬、毎年着てますね。優しいです」と語る。
一方、連続ドラマ「未来への10カウント」（2022年／テレビ朝日系）で共演経験がある高橋は「（撮影現場では）“鷹の目”を持っているかのように、周りのすべてを把握してらっしゃって。生徒役で出させていただいたんですけど、いろんな見せ方のアイデアだったり、いただきましたね。ものすごい方です」と語った。
King & Princeの2人はこの日、チャリティーパートナーを務める「24時間テレビ 愛は地球を救う」（8月30日・31日放送）の宣伝を兼ねて、同番組に出演。エンタメコーナーで、木村拓哉がタクシー運転手役を務める山田洋次監督の映画「TOKYOタクシー」の話題を受け、「先輩の木村さんってどんな方？」と質問を受ける。
一方、連続ドラマ「未来への10カウント」（2022年／テレビ朝日系）で共演経験がある高橋は「（撮影現場では）“鷹の目”を持っているかのように、周りのすべてを把握してらっしゃって。生徒役で出させていただいたんですけど、いろんな見せ方のアイデアだったり、いただきましたね。ものすごい方です」と語った。