¿·¤¿¤Ê¼ïÎà¤ÎÄ¶¿·À±¤ò´ÑÂ¬¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸½¾Ý¡×¤ÈÅ·Ê¸³Ø¼Ô
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÅ·Ê¸³Ø¼Ô¤é¤¬¿·¤¿¤Ê¼ïÎà¤ÎÄ¶¿·À±¤È¤ß¤é¤ì¤ë¸½¾Ý¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£ÇúÈ¯À£Á°¤Î¹±À±¤Î±ü¿¼¤¯¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÃÎ¸«¤òÆÀ¤é¤ì¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶Ã¤¤ÎÈ¯¸«¤ò¾ÜºÙ¤Ëµ¤·¤¿ÏÀÊ¸¤Ï¡¢£²£°ÆüÉÕ¤Î²Ê³Ø»ï¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
µðÂç¤Ê¹±À±¤Ï¡¢Å·¾å¤Î¥¿¥Þ¥Í¥®¤ËÎã¤¨¤é¤ì¤ë¡£°ìÈÖ³°Â¦¤ÎÁØ¤Ï¿åÁÇ¤ä¥Ø¥ê¥¦¥à¤È¤¤¤Ã¤¿·ÚÎÌ¤Î¸µÁÇ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤Ï¤è¤ê½Å¤¤¸µÁÇ¤ÎÁØ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
ÂÀÍÛ¤Î£±£°¡Á£±£°£°ÇÜ¤Î¼ÁÎÌ¤ò»ý¤Ä¤³¤ì¤é¤Î¹±À±¤Ï¡¢³ËÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ËÍ»¹ç¤Î²áÄø¤Ç¡¢·Ú¤¤ÉôÎà¤Î¸µÁÇ¤Ï·ë¹ç¤·¤Æ¤è¤ê½Å¤¤¸µÁÇ¤¬ºî¤é¤ì¤ë¡£
¹±À±¤ÎºÇ½é¤Î²½³ØÁÈÀ®¤ÏÌó£·£µ¡ó¤Î¿åÁÇ¤È£²£µ¡ó¤Î¥Ø¥ê¥¦¥à¡¢¤³¤ÎÂ¾¾¯ÎÌ¤ÎÃºÁÇ¡¢ÃâÁÇ¡¢¥±¥¤ÁÇ¤Ê¤É¤Î¸µÁÇ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£ÊÆ¥Î¡¼¥¹¥¦¥§¥¹¥¿¥óÂç³Ø¤Î½õ¶µ¤ÇÏÀÊ¸¶¦Ãø¼Ô¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥ß¥é¡¼»á¤Ï¤½¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
³ËÍ»¹ç¤Ï¹±À±¤ÎÃæ¿´¤Çµ¯¤³¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Ï²¹ÅÙ¤ÈÌ©ÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¿åÁÇ¤¬¥Ø¥ê¥¦¥à¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤é¤ì¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¹½Â¤¤Î³°Â¦¤ÎÁØ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£¹±À±¤Î°ìÀ¸¤¬²á¤®¤ë´Ö¤³¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï·ÑÂ³¤·¡¢Èæ³ÓÅª·Ú¤¤¸µÁÇ¤¬·ë¹ç¤·¤Æ¤è¤ê½Å¤¤¸µÁÇ¤ò·ÁÀ®¡£¤ä¤¬¤ÆÆâÂ¦¤ÎÁØ¤Ë¤Ï¥±¥¤ÁÇ¤äÎ²²«¡¢»ÀÁÇ¡¢¥Í¥ª¥ó¡¢¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¡¢ÃºÁÇ¤¬¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¤È¿åÁÇ¤Î²¼¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¹±À±¤¬°ìÀ¸¤ò½ª¤¨¤ë¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»þ¡¢Á´¤Æ¤Î¥¬¥¹¾õ¤ÎÁØ¤¬ºî¤é¤ì¤¿¸å¤Ç¡¢¹±À±¤ÎÅ´¤Î³Ë¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ß¥é¡¼»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
³ËÍ»¹ç¤ÇÊü¤¿¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬À¸¤ß½Ð¤¹°µÎÏ¤Ï¡¢¹±À±¤¬½ÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¤éÊø²õ¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤È¥ß¥é¡¼»á¡£¤¿¤À¹±À±¤¬Ãæ¿´¤ÎÅ´¤òÍ»¹ç¤·¤Æ¤è¤ê½Å¤¤¸µÁÇ¤òÀ¸À®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º°µÎÏ¤ò¶¡µë¤·Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¹±À±¤Î³Ë¤Ï½ÅÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊø²õ¤·¡¢¹±À±¤ÎÇúÈ¯¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬º£²ó¡¢Å·Ê¸³Ø¼Ô¤é¤ÏÁ´¤¯Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤¿Ä¶¿·À±¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¸«¤ë¼ïÎà¤Î¤³¤ÎÄ¶¿·À±¤Ï¡Ö£Ó£Î£²£°£²£±£ù£æ£ê¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÇúÈ¯¤¹¤ë¤º¤Ã¤ÈÁ°¤Î¤¢¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¤³¤Î¹±À±¤Ï´û¤Ë³°Â¦¤Î¿åÁÇ¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¡¢ÃºÁÇ¤ÎÁØ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÇúÈ¯Ä¾Á°¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÆâÂ¦¤Ë±£¤ì¤¿ÁØ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¥±¥¤ÁÇ¡¢Î²²«¡¢¥¢¥ë¥´¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Èæ³ÓÅª½Å¤¤¸µÁÇ¤òÊü½Ð¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸µÁÇ¤¬»à¤Ë¤æ¤¯¹±À±¤ÎÃæ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£
¹±À±¤ÎÇúÈ¯¤Ï¡¢Êü½Ð¤µ¤ì¤¿¥±¥¤ÁÇ¡¢Î²²«¡¢¥¢¥ë¥´¥ó¤ÎÁØ¤ò¡Öµ±¤«¤»¤¿¡×¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¥ß¥é¡¼»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥Î¡¼¥¹¥¦¥§¥¹¥¿¥óÂç³Ø¤ÎÅ·ÂÎÊªÍý³Ø³ØºÝÃµºº¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸¦µæ°÷¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥·¥å¥ë¥¼»á¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¹±À±¤¬»ö¼Â¾å¡¢¤½¤Î¹ü¤ËÅö¤¿¤ëÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤Ï¤®¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î´ÑÂ¬¤Ï¡¢¹±À±¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤¹Â¾¡¢ÇúÈ¯Á°¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊª¼Á¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£ºÇ¤â³°Â¦¤ÎÁØ¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤Ë²¼ÁØ¤Þ¤Ç¤Ï¤®¼è¤é¤ì¤Æ¤â¤Þ¤À¸«»ö¤ÊÇúÈ¯¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¶Ë¤á¤Æ±ó¤¤µ÷Î¥¤Ë¤¤¤ë²æ¡¹¤¬´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÇúÈ¯¤ò¡×
È¯¸«¤Ë¤è¤ê¡¢µðÂç¤Ê¹±À±¤ÎÆâÉô¹½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¾ÀÜÅª¤Ê¾Úµò¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÄ¹¤¯²¾Àâ¤È¤·¤Æ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Å·Ê¸³Ø¼Ô¤¬¹±À±¤Î¿Ê²½¤òÍý²ò¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÊýË¡¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢°Û¤ò¾§¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹±À±¤ÎÌÔÎõ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë
º£²ó¤ÎÄ¶¿·À±ÇúÈ¯¤ÎÁ°¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼ïÎà¤Î¹±À±¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢ÏÀÊ¸Ãø¼Ô¤é¤ÏÀµ³Î¤Ë¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥·¥å¥ë¥¼»á¤È¥ß¥é¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼ÁÎÌ¤ÏÂÀÍÛ¤Î¤ª¤è¤½£¶£°ÇÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·³°Â¦¤Î¿åÁÇ¤ÎÁØ¤¬ÇúÈ¯Á°¤Ë´û¤Ë¤Ï¤®¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¹±À±¤Î¼ÁÎÌ¤ÏÄ¶¿·À±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤ÇÃÂÀ¸»þ¤è¤ê¤â¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¸ø»»¤¬Âç¤¤¤¤È¥ß¥é¡¼»á¤ÏÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
µðÂç¤Ê¹±À±¤Ï³°Â¦¤ÎÊª¼Á¤ÎÁØ¤òÇúÈ¯Á°¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Î¹±À±¤¬¼º¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿»öÎã¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¿åÁÇ¤ÎÁØ¤ò¤Ï¤®¼è¤é¤ì¤ë¹±À±¤Ï²áµî¤Ë¤âÊ£¿ô´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¤Þ¤À¥Ø¥ê¥¦¥à¡¢ÃºÁÇ¡¢»ÀÁÇ¤ÎÁØ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¹±À±¤Ï¶Ë¤á¤Æ¶¯ÎÏ¤ÊÉÔ°ÂÄê¾õÂÖ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤¦¤·¤¿ÉÔ°ÂÄê¾õÂÖ¤ÏÈó¾ï¤ËÌÔÎõ¤Ç¡¢¹±À±¤Î¼ý½Ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤ä¤¬¤Æ¹±À±¤ÏÆÍÁ³ÂçÎÌ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò²òÊü¤·¡¢ºÇ¤â³°Â¦¤ÎÁØ¤òÊü½Ð¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¸½¾Ý¤¬²¿ÅÙ¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡×¡Ê¥·¥å¥ë¥¼»á¡Ë
µðÂç¹±À±¤ÎÇúÈ¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥±¥¤ÁÇ¤äÎ²²«¤Î¤è¤¦¤Ê¸µÁÇ¤¬Â¾¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¸µÁÇ¤È¡Öº®¹ç¤·¤¿¡×¾õÂÖ¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÏÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿Êª¼Á¤Î°ìÉô¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤¦¤·¤¿¸µÁÇ¤¬Ä¶¿·À±¤è¤êÁ°¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¥ß¥é¡¼»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö³º¤Î¹±À±¤¬¥±¥¤ÁÇ¤ÈÎ²²«¤Î³Ì¤ò»Ä¤¹¤Ë¤Ï¤½¤ÎÀ¸³¶¤Î´Ö¤ÇÂÀÍÛ¤Î£³ÇÜ¤Î¼ÁÎÌ¤òÊü½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï°ìÉô¤Î¹±À±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¸³¶¤Î¸åÈ¾¤Ç¶ËÃ¼¤Ê¼ÁÎÌ¤ÎÁÓ¼º¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆÃ°Û¤ÊÄ¶¿·À±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÊ¬¸ü¤¤¥±¥¤ÁÇ¤ÈÎ²²«¤Î³Ì¤¬¹±À±¤Î»à¤ÎÄ¾Á°¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¡£¹±À±¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¿´¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿Êª¼Á¤¬¥¬¥¹¾õ¤Î¤³¤ì¤é¤Î³Ì¤È¾×ÆÍ¡£¾×ÆÍ¤Ë¤è¤ëÇ®¤¬¥±¥¤ÁÇ¤ÈÎ²²«¤ÎÁØ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£±§Ãè¤Î¶öÁ³
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬Åö³º¤ÎÄ¶¿·À±¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£²£±Ç¯£¹·î¡£ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÆîÉô¤Î¥Ñ¥í¥Þ¡¼Å·Ê¸Âæ¤Ë¤¢¤ë¥Ä¥Ó¥Ã¥¡¼ÁÝÅ·´ÑÂ¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¸¡½Ð¤·¤¿¡£
Ä¶¿·À±¤Î¾Úµò¥Ç¡¼¥¿¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢¥·¥å¥ë¥¼»á¤¬µÞÂ®¤ËÌÀ¤ë¤µ¤òÁý¤¹¡¢ÃÏµå¤«¤é£²£²²¯¸÷Ç¯¤ÎÅ·ÂÎ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡Ê£±¸÷Ç¯¤Ï¸÷¤¬£±Ç¯´Ö¤Ë¿Ê¤àµ÷Î¥¤òÉ½¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¤³¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÎÁýÂç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤Ï£²£²²¯Ç¯Á°¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¡£
¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¸¡½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤ò¤è¤ê¾Ü¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¸½¾Ý¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤Ï¸÷¤òÊ¬¸÷´ï¤ÇÊ¬²ò¤·¤ÆÇÈÄ¹¤Î½ç¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸÷¤Î¿§¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¸µÁÇ¤¬É½¤µ¤ì¤ë¡£¥Ä¥Ó¥Ã¥¡¼¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö³º¤Î¸½¾Ý¤Ï¥Ï¥ï¥¤Åç¤Ë¤¢¤ë£×¡¦£Í¡¦¥±¥Ã¥¯Å·Ê¸Âæ¤Ç¤â´ÑÂ¬¡¢¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ß¥é¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÄÌ¾ïÄ¶¿·À±¤òÃµ¤¹ºÝ¤Ï¡¢¥Ä¥Ó¥Ã¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾®·¿¤ÎË¾±ó¶À¤Ç¸÷ÅÙ¤òÂ¬Äê¤·¡¢¤½¤Î¸å¥±¥Ã¥¯Ë¾±ó¶À¤Î¤è¤¦¤Ê¤è¤êÂç·¿¤ÎË¾±ó¶À¤ò¶î»È¤·¤ÆÇúÈ¯¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿¥¬¥¹¤Î²½³ØÁÈÀ®¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤¬´ñÌ¯¤«¤ÄÆÃ°Û¤ÊÇúÈ¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Á´¤¯Ç§¼±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥ß¥é¡¼»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏÅö³º¤Î¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥ï¥¤¥Ä¥Þ¥ó²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÎ³»ÒÊªÍý³Ø¶µ¼ø¡¢¥¢¥Ó¥·¥ã¥¤¡¦¥¬¥ë¥ä¥à»á¤È¶¦Í¤·¤¿¡£ÏÀÊ¸¶¦Ãø¼Ô¤Ç¡¢Ä¶¿·À±¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤¢¤ëÆ±»á¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÆÃÄ§¤ò¥±¥¤ÁÇ¡¢Î²²«¡¢¥¢¥ë¥´¥ó¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÆÍ¤»ß¤á¤¿¡£¥·¥å¥ë¥¼»á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¹±À±¤ÎÆæ¤ÏÂ³¤¯
¹±À±¤¬¥±¥¤ÁÇ¤ÈÎ²²«¤Î³Ì¤òÊü½Ð¤·¤¿¸¶°ø¤¬²¿¤Ê¤Î¤«¡¢¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç³Î¾Ú¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤ÏÀøºßÅª¤ÊÈ¼À±¤È¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤ä¡¢°Û¾ï¤Ë¶¯¤¤¹±À±É÷¡¢Ä¶¿·À±Á°¤Ëµ¯¤¤¿µðÂçÇúÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ÀÏÀÊ¸Ãø¼Ô¤é¤Ï¡¢¹±À±¼«ÂÎ¤¬Ê¬Îö¤·¤¿¤È¤Î¸«Êý¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶°ø¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯¸«¤ò´°Á´¤Ë¿·¤·¤¤¼ïÎà¤ÎÄ¶¿·À±¤ÈÃÇÄê¡£¸Æ¾Î¤Ïµ£å£î·¿¤ÎÄ¶¿·À±¤È¤·¤¿¡£¥ß¥é¡¼»á¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Ä¶¿·À±¤Ï°Û¤Ê¤ë¸µÁÇ¤ÎÂ¸ºß¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£¶·¿Ä¶¿·À±¤Ï¿åÁÇ¤ò´Þ¤à¡£°ìÊý¡¢µ£â·¿¤Ï¥Ø¥ê¥¦¥à¤ò´Þ¤à¤¬¿åÁÇ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£µ£ã·¿¤Ï»ÀÁÇ¤ò´Þ¤à¤¬¡¢¥Ø¥ê¥¦¥à¤â¿åÁÇ¤â´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤É¤Î·¿¤ÎÄ¶¿·À±¤â¡¢¹±À±¤Î¤è¤ê¿¼¤¤ÁØ¤¬Ïª¡Ê¤¢¤é¡Ë¤ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
µðÂç¤Ê¹±À±¤Ï¸µÁÇ¤Î½Å¤µ¤Ë½¾¤Ã¤¿³¬ÁØ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¿·¤¿¤Ê·¿¤Ç¤Ï¥±¥¤ÁÇ¡¢Î²²«¡¢¥¢¥ë¥´¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿µðÂç¹±À±¤ÎºÇ¿¼Éô¤Ë¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸µÁÇ¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤È¡¢¥ß¥é¡¼»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¢¤ëÄ¶¿·À±¤Î·¿¤¬°ì¤Ä¤Î»öÎã¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ï¡¢ÊÌ¤Î»öÎã¤Î´ÑÂ¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¿¼¤á¤ëÉ¬Í×À¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥ß¥é¡¼»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤Êµ¿Ìä¤Ï¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÇúÈ¯¤¬±§Ãè¤Ç¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÉÑÅÙ¤Çµ¯¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹¬±¿¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ì¤È¤â¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¿ôÂ¿¤¯µ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀµ¤·¤¤¼êË¡¤ÇÃµ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ê¥ß¥é¡¼»á¡Ë