

IMAX版ポスタービジュアル（C） 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のIMAX®版が、9月19日より全国61館で同時公開されることが決定した。チェンソーマンとサメの魔人・ビームの疾走感溢れるIMAX版のポスタービジュアルも解禁。9月5日夜20時00分からABEMAで「公開直前！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の魅力が炸裂！ド派手な特番SP！」の無料放送が決定。更に、チェンソーマンが渋谷をジャックする!?“チェンソーサマー！最高！！in SHIBUYA”実施決定した。

【写真】「ちぇんそーびより」を収録した『チェンソーマン 総集篇』場面写真

原作はシリーズ累計発行部数 3,000万部を突破し、現在「少年ジャンプ+」（集英社）で人気連載中の漫画『チェンソーマン』。著者は、『ファイアパンチ』『ルックバック』『さよなら絵梨』など話題作を次々と生みだす鬼才の漫画家・藤本タツキ。2022年には、アニメスタジオ MAPPA（『呪術廻戦』『進撃の巨人 The Final Season』など）制作のTVシリーズが放送され、国内だけでなく、世界中で高い評価を獲得。現在まで200か国以上の国と地域で配信されている。

そして今回、ファンからの人気も厚く、TVシリーズの最終回からつながる物語、【エピソード“レゼ篇”】が映画化。

主人公・デンジが偶然出会った少女・レゼに翻弄されながら予測不能な運命へと突き進む物語が、MAPPA アニメーションならではの疾走感溢れるバトルアクションと共に描かれる。

8月24日から、新宿・歌舞伎町では、TOHOシネマズ新宿がある新宿東宝ビルにチェンソーマンとボムが一戦交える巨大な壁面広告が出現し、話題に。更に、118メートルにおよぶゴジラロードには全６種のチェンソーマンキャラクターフラッグが掲出されるなど、迫る公開に向けて各所で盛り上がりを見せている本作。

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の IMAX®版が、9月19日より全国61館で同時公開されることが決定した。チェンソーマンとサメの魔人・ビームの疾走感溢れる IMAX版のポスタービジュアルも解禁。

映像制作最新鋭の技術を最大限に駆使したIMAX®では、床から天井、左右の壁から壁まで広がる大スクリーンに映し出される鮮明な映像と、高精度なサウンドシステムが、チェンソーの轟音や地面を揺るがすような爆発音を骨の髄まで響かせ、チェンソーマンとボムが目の前で激戦を繰り広げているかのような臨場感を味わうことができる。

また、映画の公開を記念して、ABEMAでスペシャル特番「公開直前！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の魅力が炸裂！ド派手な特番 SP！」の無料放送＆TVシリーズをまとめ、原作コミックス巻末エピソードを新規映像化した「ちぇんそーびより」を収録した『チェンソーマン 総集篇』の独占先行・無料配信が決定。キービジュアル＆場面写真も解禁。

映画の公開を記念し、9月5日夜20時00分から ABEMAで『チェンソーマン』がもっと好きになるスペシャル特番「公開直前！劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の魅力が炸裂！ド派手な特番SP！」の無料放送が決定。

MＣをケンドーコバヤシが務め、スタジオには「チェンソーマン」好きを公言する芸能人が大集合（デンジ役声優：戸谷菊之介／マヂカルラブリー：野田クリスタル／東京ホテイソン：ショーゴ／フリーアナウンサー：松澤ネキ／アイドルグループ「CANDY TUNE」：村川緋杏）し、「チェンソーマン」を既に知っている人もまだ知らない人も、「チェンソーマン」好きにしてしまおうと、作品の魅力を愛情たっぷりに教え説く。更に、普段見ることはできないアニメーションスタジオMAPPAに潜入し、どこよりも早い制作現場の裏側への取材や、主題歌、エンディング・テーマを担当する米津玄師からのコメント映像も到着。そして、ここで初めて解禁する劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の最新情報など、見ごたえたっぷりな内容となっている。

特番終了後の21時00分からは、ＴＶシリーズ全12話をまとめた『チェンソーマン 総集篇』を、ABEMAで独占先行・無料配信。今回の放送のために新たに再編集された本編に加え、原作コミックスの巻末エピソードを新規アニメ映像化した「ちぇんそーびより」も収録。※『チェンソーマン 総集篇』は、9月12日以降、各プラットフォームでも順次配信予定。

更に、チェンソーマンが渋谷をジャックする!?“チェンソーサマー！最高！！in SHIBUYA”実施決定。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の公開を記念して、様々なタイアップ企画を実施。なかでも渋谷では「チェンソーサマー！最高！！in SHIBUYA」と題して、9月12日から全９店舗で POP UP SHOPを実施、アパレルコラボ、イベント、スクランブル交差点５面シンクロ放送など様々な施策を随時展開。

ZONe ENERGY(ゾーン エナジー)のサンプリング部隊「ZONe BOOSTER（ゾーン ブースター）」とコラボしてチェンソーマンのヘッドピースを配るほか、複数拠点でポチタデザインのキャンディを数量限定で配布する。