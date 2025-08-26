NHK「うたコン」“愛と青春の名曲”特集 hitomi「LOVE2000」でFRUITS ZIPPERと共演
「うたコン 愛と青春の名曲」キービジュアル
９月２日放送のNHK「うたコン」（午後7時57分〜）は「愛と青春の名曲」を届ける。
幕開きはデビュー60周年の布施明が代表曲「愛は不死鳥」を、続いて絢香が2014年の連続テレビ小説「花子とアン」の主題歌としてもおなじみの「にじいろ」を歌う。
また、この日は５年前に亡くなった日本を代表する作詞家・なかにし礼の誕生日。なかにしが手がけた「愛と青春の名曲」を届ける。池畑慎之介は「夜と朝のあいだに」を、北原ミレイが「石狩挽歌」を披露するほか、丘みどりは黛ジュンのヒット曲「天使の誘惑」のカバーに挑戦する。
好評企画「プレイバック紅白」のコーナーは、2000年の第51回を特集。この年に開催されたシドニーオリンピックで金メダルを獲得した女子マラソンの高橋尚子選手を鼓舞したhitomiの「LOVE2000」をアイドルグループ・FRUITS ZIPPERとの共演で届ける。
番組後半では、布施明が自らの少年時代を歌った「武蔵野 On My Mind」を、新妻聖子はミュージカル俳優としての転機となった曲「命をあげよう 「ミス・サイゴン」より」を歌うほか、来年20周年を迎える絢香は自身のルーツであるゴスペルのエッセンスを取り入れた「Wonder!」を、山内惠介は故郷福岡の高校の先輩・椎名林檎が書き下ろした最新曲「闇にご用心」をテレビ初歌唱。また、原宿カルチャーをけん引する FRUITSZIPPER が、SNSでも話題の最新曲「ピポパポ」を披露する。