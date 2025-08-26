“ARMY”も「感無量」BTSのVさんが始球式 スタンドから悲鳴にも似た黄色い歓声 大谷翔平とも共演「2人ともかっこいい」
BTSのVさんがドジャースタジアムに来場。大谷と対面した(C)産経新聞社
ドジャースの大谷翔平が現地時間8月25日、ドジャースタジアムに訪れた人気グループ「BTS」のVさんと対面。レッズ戦の試合前にはVさんが始球式を行った。
【動画】人気スター同士が夢の共演！大谷翔平とBTSのVさんがハグ
「テテ」という愛称のVさんは、米国でも大人気で『MLB公式サイト』は「BTSのVさんが、ドジャース戦で始球式を控えるショウヘイ・オオタニと対面！」と投稿した。
人気スター同士が夢の共演を果たし、2人はハグを交わし、笑顔を見せていた。SNS上のファンからは「BTSのV カッコいい〜」「BTSのVさん素敵ね」「テテくんと大谷選手2人ともかっこいい」「大谷サンとBTSのV(テテちゃん)の ツーショット実現で感無量armyがここにおりますで」と、大きな反響が寄せられていた。
また、ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、Vさんにタイラー・グラスノーが何やらレクチャーしている様子の動画を投稿。「BTSのVさんが今日、これまでに見た中で最高の始球式を投げるかもしれない。彼はドジャースのスター投手であるタイラー・グラスノーからボールの握りとメカニクスのコツを教わっている」と綴った。
実際の始球式では、マウンドに上がると悲鳴にも似た黄色い大歓声が起き、サウスポーから投げ込むと、捕手役を務めた山本由伸のミットに見事に収まった。
