½¾¶È°÷¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡Ä¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¼ç¤ÎÃËÂáÊá¡¡ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¡¡µëÎÁ¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«
Åìµþ¡¦¿¼Àî½ð¤Ç¡¢¤¦¤Ä¤í¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë½ÐÂ¼»°´îÉ×ÍÆµ¿¼Ô¡Ê76¡Ë¡£
½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤Ç40Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷¤Î¼ê¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»¦¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¡£
½÷À½¾¶È°÷¤È¤Î´Ö¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤¬Å¹Æâ¤Î¥È¥¤¥ì¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ÏÅÏ¤ê15cm¤ÎÊñÃú¤ò»ý¤Á½±¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢½÷À¤ËÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤³¤¦¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¡¢¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷À¤ÏÎ¾¼ê¤ËÁ´¼£2½µ´Ö¤Î¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤ÈÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö·Ð±Ä¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¡£
½ÐÂ¼ÍÆµ¿¼Ô¤Î¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Å¹¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤ÎµëÎÁ¤äÀöÂõ¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¹©¾ì¤Ø¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£