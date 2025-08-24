柏木由紀「人生で初めて夏休みもらった」、ファンとして行ったライブが最高だった
タレントの柏木由紀（34歳）が、8月23日に放送されたラジオ番組「柏木由紀のYUKIRIN TIME supported by MeSEUM」（TOKYO FM）に出演。「人生で初めて夏休みもらった」と語った。
番組冒頭、柏木由紀がME:Iのライブに初めて行ってきたと話し、「もう最高でした」とコメント。さらに柏木は「なんかそもそも、人生で初めて夏休みもらったんです、今年。ま、3日半ぐらいですけど」と、初めての夏休みだったと明かす。
柏木によると、YouTubeを一緒に撮影しているマネージャーを「無理やり連れて行って」ライブを堪能したが、最後にME:Iのスタッフさんが、これまで何回か仕事を一緒にしたこともあって、面会できる部屋まで連れていってくれたという。
柏木は「えっ！て。私聞いてなくって、で、『あ、私、ただのファンなんで帰ります』て、言って帰りました。展開せずに。やっぱ、さすがにプライベートで仲いい人のライブ見に行ったら挨拶したいけど、マジでただのファンなんで。その終わってから私と挨拶するという仕事を1つも増やしてはならない、と。私はME:Iのみんなにありがとうございますっていう気持ちだけ残して。最高でした。めっちゃ元気もらえた」と語った。
