『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』出演のため、バンコク入りを果たしたSnow Man。メンバーの佐久間大介は自身のXにて、バンコクにて朝から活動する姿を報告した。

写真：バンコクでも朝から元気！な佐久間大介

■ライブ翌日、朝6:44から“バナナスナイパー佐久間”が登場

佐久間は「やぁ！おはようございます！」と元気に挨拶すると、「俺は朝6時44分から、バナナスナイパー佐久間になってたよ」とバナナを持って標準を定める、眼光鋭いスナイパーショット（ただし手に持っているのはバナナ）を投稿。

『SUMMER SONIC BANGKOK 2025』でのライブを終えた翌朝、しかも、すっぴん＆寝起きのボサ髪のままではあるが、バナナスナイパー佐久間として任務をまっとうする職人肌（!?）なスナイパー姿である。

■ピンク髪はそのままにインナーを金色を変えた佐久間大介

そんな朝から元気な佐久間の投稿は続き、「バカデカココナッツ」と顔ほどの大きさのココナッツを持っての自撮りショットを公開。

「ココナッツ大好き太郎爆誕！！ あ！髪色はインナーを金髪にしました」と鮮やかな金色インナーが光る新ヘアスタイルを紹介。トレードマークのピンクヘアと相性抜群なグラデーションが印象的だ。

