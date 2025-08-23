『キミとアイドルプリキュア♪』第29話 メロロンと友達になること
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第29話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第29話は8月24日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第29話「メロロンのともだち」＞
プリティホリックで開催されたトークショーに登場するアイドルプリキュアとズキューンキッス。観客の女の子からの「アイドルプリキュアとズキューンキッスは仲良し？」という質問にキュアアイドル（声：松岡美里）たちは「仲良しだよ」と答え、キュアズキューン（声：南條愛乃）も「みんな友達」と答えるが、キュアキッス（声：花井美春）だけはその答えを受け入れられず、ショーの終了後、「友達なんかじゃない」と言い残し、キュアズキューンを連れて去っていく。
喫茶グリッターに戻り、うたはロフトにいるメロロンに「友達になろう」と歌いかけ、プリルンも「みんなお友達」と後押しするが、メロロンは「ねえたまのわからず屋！」と窓から飛び出していってしまう。
うたの部屋で始まった「プリルンのわからず屋会議」でメロロンと出会ったときのことを思い出し、もう一度メロロンと話してみる、というプリルン。一方なな（声：高橋ミナミ）は、メロロンがよくお出かけするという図書館に向かうことにする。
＞＞＞第29話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
＜第29話「メロロンのともだち」＞
プリティホリックで開催されたトークショーに登場するアイドルプリキュアとズキューンキッス。観客の女の子からの「アイドルプリキュアとズキューンキッスは仲良し？」という質問にキュアアイドル（声：松岡美里）たちは「仲良しだよ」と答え、キュアズキューン（声：南條愛乃）も「みんな友達」と答えるが、キュアキッス（声：花井美春）だけはその答えを受け入れられず、ショーの終了後、「友達なんかじゃない」と言い残し、キュアズキューンを連れて去っていく。
喫茶グリッターに戻り、うたはロフトにいるメロロンに「友達になろう」と歌いかけ、プリルンも「みんなお友達」と後押しするが、メロロンは「ねえたまのわからず屋！」と窓から飛び出していってしまう。
うたの部屋で始まった「プリルンのわからず屋会議」でメロロンと出会ったときのことを思い出し、もう一度メロロンと話してみる、というプリルン。一方なな（声：高橋ミナミ）は、メロロンがよくお出かけするという図書館に向かうことにする。
＞＞＞第29話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション