「憧れていた世界一のクラブで…」新天地決定の21歳MF中井卓大、９歳で入団したマドリー退団に胸中明かす。現地ファンからは惜しむ声も「君は最高だった」
スペイン２部のレガネスは８月21日、５部に所属するBチームに、MF中井卓大が加入したと発表した。
現在21歳の中井は９歳の時にレアル・マドリーの下部組織に入団。厳しい競争を勝ち抜き、Bチームまでは順調にステップアップを果たしてきたが、そこで出番を得られず、ここ２シーズンは下部リーグのクラブにレンタルされていた。
新天地が決まった同日、中井はインスタグラムを更新し、マドリーからの退団を報告した。
「今日で11年間を過ごしたレアル・マドリードを離れることになりました。小さい頃から憧れていた世界一のクラブで成長できたこと、最高の仲間や指導者からたくさんのことを学べたことは、かけがえのない経験です。ここまで支えてくれたすべての人に心から感謝しています。これからも自分らしく頑張るので応援よろしくお願いします！！本当にありがとうございました。Hala Madrid！」
この投稿にスペインや日本のフォロワーから次のようなコメントが寄せられた。
「君は素晴らしかった」
「大きな成功を祈っている。それに値する」
「まだまだこれから！」
「君はクラックだ」
「日本代表で待ってます」
「まだまだ若い。これから」
「結果を残せ！ピピならできる！」
「新天地でもやったれ」
「君は最高だった」
「君は将来絶対に日本代表になるんだ！」
新天地でブレイクを果たせるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
