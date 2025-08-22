「ラクなのにキマる」って最高！【ユニクロ】40・50代の1軍候補！「優秀パンツ」

ラクな着心地なのにおしゃれ見えする洋服は、大人コーデの1軍として活躍間違いなしかも。今回は、ラクさと美シルエットを両立し、コーデのサマ見えが狙える【ユニクロ】の「優秀パンツ」をご紹介。デイリーにもおしゃれして出かけたい休日にも活躍する一本は必見です。

シルエットと素材にこだわった一本

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

緩やかなカーブラインを描く、バレルシルエットのパンツ。脚のラインを拾いにくく、下半身のすっきり見えを狙えます。伸縮性のあるジャージー素材で「なめらかな肌あたりでラクにはける」（公式サイトより）のも魅力。大人コーデにも取り入れやすく、ベルトでウエストマークすればメリハリもつけられます。

シンプルなワンツーコーデもサマ見え

「ラクなのにキマるから最高」と@goppiiiyさんは「ジャージーバレルレッグパンツ」を絶賛。シンプルなワンツーコーデも、美シルエットを演出するパンツで旬度高まる着こなしに。かたすぎずラフすぎないこなれた印象のカーキコーデは、大人女性にも似合いそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@goppiiiy様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M