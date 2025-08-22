かわいいデコパーツがいっぱい！ビバリー「パウチャーム 星のカービィ」
ビバリーが発売した「パウチャーム 星のカービィ」が、日本おもちゃ大賞2025「キャラクター部門」の優秀賞を受賞しました。
ビバリー「パウチャーム 星のカービィ」
・発売日 ：発売中
・商品内容 ：パウチャームメーカー1台、チャームシート15枚、
チャームシート(透明)1枚、はかりスプーン1個、
ぷるぷるジェル1缶、ポンポン1袋、キラキラビース2袋、
キャンディースポンジ1袋、キャラクターシート1枚、
スター1袋、ボールチェーン9本、
取扱説明書／デザインメニュー表1枚
・価格 ：7,150円(税込)
・販売場所 ：全国の玩具専門店、量販店等の玩具売場、
インターネットショップ等
おもちゃ大賞受賞商品は、2025年8月28日〜8月31日に東京ビッグサイトで開催される「東京おもちゃショー2025」の特設ブースに展示されます。
2023年に販売が開始されたパウチしてつくるチャーム「パウチャーム」は、熱圧着できるシーリングメーカーで、簡単にかわいいチャームが作れるメイキングトイです。
作り方は簡単！シートに好きなトッピングパーツを入れてパウチするだけで、オリジナルチャームが出来上がります。
「パウチャーム 星のカービィ」には、カービィたちがプリントされた15種類のシートと、7種類のトッピングパーツが入っており、アレンジの可能性は無限大！
パーツの組み合わせ方で、ぷにぷにした感触やシャカシャカした音など、ASMRを楽しむこともでき、出来上がってからも、自分のバッグにつけたり、お友達の好きなキャラクターのチャームをプレゼントにしたり、楽しみ方は色々です！
また、今までのパウチャームのシートの形は四角形1タイプのみでしたが、今回の「星のカービィ」にはドリンクカップ型のシートが新登場！
チャームの形でも楽しめます。
幅広い層に人気の高いキャラクター「星のカービィ」のチャームが作れる「パウチャーム 星のカービィ」は、メイキングトイの定番商品を目指す「パウチャーム」の、新たなユーザー層を広げる期待の商品です！
(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
