かわいいデコパーツがいっぱい！ビバリー「パウチャーム　星のカービィ」

ビバリーが発売した「パウチャーム 星のカービィ」が、日本おもちゃ大賞2025「キャラクター部門」の優秀賞を受賞しました。

ビバリー「パウチャーム 星のカービィ」

・発売日 ：発売中

・商品内容 ：パウチャームメーカー1台、チャームシート15枚、

チャームシート(透明)1枚、はかりスプーン1個、

ぷるぷるジェル1缶、ポンポン1袋、キラキラビース2袋、

キャンディースポンジ1袋、キャラクターシート1枚、

スター1袋、ボールチェーン9本、

取扱説明書／デザインメニュー表1枚

・価格 ：7,150円(税込)

・販売場所 ：全国の玩具専門店、量販店等の玩具売場、

インターネットショップ等

ビバリーが発売した「パウチャーム 星のカービィ」が、日本おもちゃ大賞2025「キャラクター部門」の優秀賞を受賞！

おもちゃ大賞受賞商品は、2025年8月28日〜8月31日に東京ビッグサイトで開催される「東京おもちゃショー2025」の特設ブースに展示されます。

2023年に販売が開始されたパウチしてつくるチャーム「パウチャーム」は、熱圧着できるシーリングメーカーで、簡単にかわいいチャームが作れるメイキングトイです。

作り方は簡単！シートに好きなトッピングパーツを入れてパウチするだけで、オリジナルチャームが出来上がります。

「パウチャーム 星のカービィ」には、カービィたちがプリントされた15種類のシートと、7種類のトッピングパーツが入っており、アレンジの可能性は無限大！

パーツの組み合わせ方で、ぷにぷにした感触やシャカシャカした音など、ASMRを楽しむこともでき、出来上がってからも、自分のバッグにつけたり、お友達の好きなキャラクターのチャームをプレゼントにしたり、楽しみ方は色々です！

また、今までのパウチャームのシートの形は四角形1タイプのみでしたが、今回の「星のカービィ」にはドリンクカップ型のシートが新登場！

チャームの形でも楽しめます。

幅広い層に人気の高いキャラクター「星のカービィ」のチャームが作れる「パウチャーム 星のカービィ」は、メイキングトイの定番商品を目指す「パウチャーム」の、新たなユーザー層を広げる期待の商品です！

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

