W杯に向けて本格調整…U-17日本代表の仏遠征メンバー発表! 最年少・高1世代は5か月ぶり復帰の柏U-18長南、初選出の浦和ユース和田
日本サッカー協会(JFA)は21日、今月末からフランスで開催されるリモージュ国際大会に臨むU-17日本代表メンバーを発表した。大会期間は8月28日から9月9日まで。9月3日にU-17ポルトガル代表、5日にU-17サウジアラビア代表、7日にU-17フランス代表と対戦。3試合はJ SPORTSで配信される。
U-17日本代表は4月のU17アジアカップを勝ち抜き、4大会連続のU-17ワールドカップ出場権を掴んだ。11月の本大会まで準備を続けるべく、今回が最後の海外遠征となる。発表されているスケジュールでは10月の国内活動を経て、U-17W杯に臨む。
21人のうち、6月のスペイン遠征から引き続き招集されたメンバーはFW吉田湊海(鹿島ユース)ら11人。最年少の高1世代からは4月のU17アジアカップメンバーだったMF長南開史(柏-18)やU-17代表初参加となるMF和田武士 (浦和ユース)が入った。
▽GK
12 村松秀司 (ロサンゼルスFC/アメリカ)
1 松浦大翔 (新潟U-18)
▽DF
3 田中義峯 (浦和ユース)
4 藤井翔大 (横浜FMユース)
15 児玉一成 (京都U-18)
2 藤田明日翔 (川崎F U-18)
16 メンディー・サイモン友 (流通経済大柏高)
5 元砂晏翔仁ウデンバ (鹿島ユース)
▽MF
20 瀬口大翔 (神戸U-18)
14 川本大善 (柏U-18)
13 大貫琉偉 (鹿島ユース)
6 野口蓮斗 (広島ユース)
17 竹野楓太 (神村学園高)
22 姫野誠 (千葉U-18)
21 長南開史 (柏U-18)
19 和田武士 (浦和ユース)
▽FW
9 瀬尾凌太 (桐蔭学園高)
11 浅田大翔 (横浜FM)
7 小林柚希 (大宮U18)
8 平島大悟 (鹿島ユース)
18 谷大地 (鳥栖U-18)
10 吉田湊海 (鹿島ユース)
