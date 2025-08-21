トヨタ最新「SUVミニバン」がスゴイ！ 「ノア／ヴォクシー」よりちょいデカな「3列7／8人乗り」仕様！ 大型グリルの“ド迫力顔”＆独特なボディデザイン採用！ ブラック仕様もある「イノーバ ハイクロス」インド仕様とは？

ミニバンだけど…どこかSUVっぽいデザインが特徴

トヨタのミニバン「イノーバ ハイクロス」は、2004年に初代モデルが登場し、現在は3代目モデルを展開する新興国向けの世界戦略車です。

力強いエクステリアデザインが特徴で、主にインド市場を中心に展開されていますが、日本導入も期待される注目のモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ最新「“3列7／8人乗り”SUVミニバン」です！（30枚以上）

一体どのようなクルマなのでしょうか。

ノアヴォク以上アルファード未満のサイズ感！ ミニバン×SUVを融合したデザインを採用！

イノーバ ハイクロスはトヨタがインドなどで販売しているミニバンで、インドネシアでは「キジャン イノーバ ゼニックス」という名称で展開されています。

イノーバは、2004年にトヨタが新興国向けにインドネシアで発売したミニバンで、その後インドなど他の国でも販売され、人気モデルに成長しました。

2015年に2代目が登場し、2022年には3代目がデビュー。

インド市場ではこのタイミングでイノーバ ハイクロスに名称が変更されました。

現行モデルには、トヨタの次世代プラットフォーム「TNGA」を採用。

ボディサイズは、全長4755mm×全幅1845mm×全高1,780mmで、「アルファード」ほどではないものの、「ノア」や「ヴォクシー」より大きなボディサイズです。

一般的なミニバンのショートノーズとは異なり、SUVのような突き出たフロントデザインが特徴で、ミニバンのキャビンとSUVのフロントを融合させた個性的なエクステリアです。

大型の六角形グリルを備え、力強い印象を与えます。

後部ドアは、日本のミニバンで一般的なスライド式ではなく、ヒンジ式を採用。

また、開放感のあるパノラマサンルーフを装備しています。

室内は3列シート7人乗りまたは8人乗りのレイアウトとし、電動シートを備えるなど、高級感と快適性を重視。

ホイールベースを2850mmに設定し、フラットなフロアデザインにより広々とした室内空間を確保。

シートアレンジで広いラゲッジスペースも実現可能です。

パワートレインは、2リッター直列4気筒ガソリンエンジン（最高出力174ps）と、2リッターエンジン＋モーターのハイブリッド（システム最高出力186ps）の2種類で、トランスミッションはどちらもCVTです。

これらの特徴を持つイノーバ ハイクロスですが、直近2025年5月にはブラック加飾のパーツを採用した限定モデルを発表。

より洗練されたデザインで、注目を集めそうです。

現在は海外向けモデルですが、需要が高まれば日本導入の可能性もあるかもしれません。