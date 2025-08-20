8月19日から放映開始したマクドナルドの新TVCM「チーチーダブチ／てりやき『LUNA CHEE』篇」。ロックバンド「LUNA SEA」公認のコピーバンド「LUNA CHEE」が登場し、ボーカル役を演じた俳優・加藤清史郎（24）を中心に錚々たるヴィジュアル系ロックバンドのミュージシャンが本家さながらのパフォーマンスを披露している。

「LUNA SEAの代表曲『ROSIER』の替え歌に乗せたCMで、予告の段階からLUNA SEAのベーシスト・Jさん（55）やギタリストのINORANさん（54）がXで反応していました。本CMでは、モノマネ芸人のたむたむさん（40）がパフォーマンス監修だけでなく、CMの歌唱も担当。7月にレコーディングが実施され、LUNA SEAのボーカル・RYUICHI（河村隆一）さん（55）が歌唱監修として立ち合い、たむたむさんに直接アドバイスするなどしていました」（広告代理店関係者）

LUNA SEAと完全コラボしたマクドナルドのCMに、Xでは《全ての再現度が高くて、最高です》《これびっくりした。私が中学生の時リアルタイムのTVで観たルナシーだ》などと歓喜する声が続々。

だがそのいっぽうで、一部からはこんな声が上がっているのだ。

《LUNA SEAとYOSHIKIの差よ…笑 内容や経緯的に比べるものじゃ無い事は分かってるがタイミング的に比較されちゃうよな》

《YOSHIKIがいつまでもダンダダンにぐちぐち言ってるところに、LUNA SEAがマックにパロディOK出してんの最高にロックすぎて笑った タイミングよ》

《YOSHIKIがダンダダンでXのパロディに怒り狂ってる最中でLUNA SEAがマックに好き放題やらせてて格の違いを見せつけてるw》

90年代を代表するヴィジュアル系ロックバンドとして、カリスマ的な人気を博したX JAPANとLUNA SEA。マクドナルドの最新CMをきっかけに「X JAPAN」のYOSHIKI（年齢非公表）の名前が引き合いに出されてしまったのは、人気アニメの劇中歌をめぐる“トラブル”が背景にあるようだ。

その発端は、8月7日深夜放送の人気アニメ『ダンダダン』（MBS/TBS系）に登場した楽曲について、8日にYOSHIKIが《何これ、 XJAPANに聞こえない？ What’s this.. Doesn’t that sound like X JAPAN?》とXでファンに問いかけるかたちで呟いたこと。アニメに登場したバンド「HAYASii」が披露したメタル調のハードな楽曲『Hunting Soul』が、X JAPANの代表曲『紅』に酷似していると指摘したのだ。

「YOSHIKIさんは“この件について何も知らなかった”といい、困惑する心境をXに連投していました。さらに《弁護士達からも連絡がきた》《著作権侵害の可能性があるとのこと》などと、権利関係の許諾が取れているのかどうか問題視する姿勢も見せていました」（WEBメディア記者）

そのいっぽうで、『Hunting Soul』の演奏に参加したギタリストのマーティ・フリードマン（62）が、YOSHIKIの最初のポストに《Yes, my band and I did it out of love and repsect for X Japan!（編集部注：はい、私のバンドと私はX JAPANへの愛と尊敬を込めて演奏しました！）》と反応すると、YOSHIKIは《また一緒にセッションしましょう！》とリプライ。続く投稿でも、《今気づいた！これって俺の林かな？笑 ”TV Anime “DAN DA DAN“ HAYASii” アニメ見たくなってきた》と好意的な反応を見せていた。

しかしYOSHIKIの一連の発信は、一部から批判を集めることに。

「アニメに登場した楽曲『Hunting Soul』は冒頭の『お祓いだー！』というシャウトから始まり、キャラクターデザインからしても『紅』をオマージュしているのは一目瞭然。実際に楽曲に携わったマーティさんも、“X JAPANにリスペクトを込めて演奏した”とYOSHIKIさんに伝えていました。

ただ、オマージュとはいえ、事前に何も知らされていなかったYOSHIKIさんが動揺してしまうのも理解できます。しかし著作権に関する事務的な問題を、大勢のファンに意見を求めるかたちでSNSに発信したことが批判を集めてしまうことに。“わざわざファンに知らしめる前に、制作サイドと裏でやり取りをすればよかったのでは”といった指摘が寄せられていました」（前出・WEBメディア記者）

相次ぐ批判を受けてか、9日に《今回の件、急に連絡が来て驚いて、つい呟いちゃいました。お騒がしてすみません。ごめんなさい》と謝罪していたYOSHIKI。

ところが18日午前に、先のマーティの投稿を引用するかたちで、アニメに登場したバンド名「HAYASii」について、突如としてこう問題視したのだ。

《よく考えたけど、これ俺のLast Name？自殺した俺の父の名前？著作権や肖像権は色々な会社が動いているので任せているけど。この件は直接話う？》（原文ママ）

その後も、《自分のことを書かれた本が出版されるまでは、自分は“Yoshiki“だけを名乗っていた、父が自ら命をたった、と言う事実と今に至るまで、むきあえないまま生きてきたから》（原文ママ）などと自身が抱えてきた葛藤を吐露していた。

著作権侵害を指摘したかと思いきや、バンド名に対しても苦言を呈したYOSHIKI。Xでは《何がしたかったんだ…？》《裏でやってくれ》などと、改めて批判の声が上がる事態に。すると、YOSHIKIは18日のうちにアニメに関する一連の投稿を削除。その上で、《今回の件、全て関係者に任せます。I will leave this matter to the people involved》と表明したのだった。

いっぽう、96.4万人ものフォロワーを抱えるXアカウントの発信力は凄まじかっただけに、マクドナルドのコラボに積極的に協力したLUNA SEAと比較されてしまうことに……。

「マックの最新CMはLUNA SEAとの正式なコラボで、事前に契約などの取り決めがあったものと思われます。いっぽう『ダンダダン』の劇中歌はあくまでもX JAPANのオマージュですが、事前にYOSHIKIさん側と連携が取れていれば、YOSHIKIさんが困惑することもなかったでしょう。

権利関係の許可の有無についてYOSHIKIさんに非は全くないとはいえ、こうした話はあくまでも“裏”で行われるもの。それをファンを巻き込むようなかたちで大々的にSNSで発信してしまったことから騒動に発展してしまいました。

YOSHIKIさんの件とLUNA SEAのマックとのコラボは性質が異なるものの、運悪くYOSHIKIさんの騒動とタイミングが重なってしまいました。同じ時代に活躍したアーティスト同士ということもあり、自身の楽曲が他のコンテンツで用いられることに対する“対応の差”が浮き彫りに。LUNA SEAが称賛を集めているだけに、批判を浴びたYOSHIKIさんの対応と比較されてしまったようです」（前出・WEBメディア記者）

19日には、《今、日本でも、アメリカでも、ヨーロッパでも、中東でも、自分の周りで色々なことが起こり過ぎていて、メンタル少しまいっています。自業自得です。でも頑張ります。良いニュース、今週から順次、発表していきます。ファンのみんな、支えてくれてありがとー、 感謝しています》と呼びかけていたYOSHIKI。自身を理解してくれるファンのためにも、穏やかな発信を心がけてくれるだろうか。