1点投入 → 即トレンド見え！【ZARA】スポーティで可愛い♡「バレエ風シューズ」

「バレエコア」や「スポーティー」がトレンドキーワードに挙げられる2025年。一点投入で即トレンド感UPを狙えるバレエ風シューズが見逃せないかも。エレガントなバレエシューズのディテールを日常へと落とし込み、スニーカー感覚で履けるシューズは、まさにトレンドを体現する注目アイテムなんです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、話題のバレエ風シューズを紹介します。

華奢なデザインでロマンチックなムードを演出

【ZARA】「ステッチ入りサテンエフェクトバレリーナシューズ」\5,990（税込）

公式オンラインストアにて「スポーティースタイルのバレリーナシューズ」と紹介されている一足。フラットソール × ツヤのあるサテン素材のアッパーというバレエシューズらしいディテールに、面ファスナーのストラップを組み合わせたカジュアルなデザインが特徴です。華奢なフォルムが、足元にさりげなくロマンチックなバレエコアのムードをプラスしてくれそう！

女性らしさを醸し出す上品な淡色と編み上げ

【ZARA】「ストラップ付きスポーティバレリーナシューズ」\6,990（税込）

こちらはバレエシューズらしい編み上げデザインにボリューミーなソールを合わせたバランスが、足元に存在感を発揮してくれそう。ソールが7cmと厚みがありながらも、細めのストラップとエクリュの柔らかな色味のおかげで女性らしい印象を損ねないのが魅力です。スニーカー感覚でスタイリングしやすく、スポーティーな着こなしにもマッチするはず。

落ち着きと抜け感をもたらすひと癖デザイン

【ZARA】「スポーティーリボンバレリーナ」\5,990（税込）

バレエ風シューズを大人っぽい印象で挑戦したいという人は、こちらをチェック。トレンドカラーである深いブラウンをメインに、ステッチをアクセントにしたデザインが、可愛らしさだけでなく落ち着きも感じさせる一足です。素足が見えるひと癖デザインは定番のパンプスやスニーカーとは異なる雰囲気があり、足元に抜け感を演出してくれそう。

スタイルアップを狙える重厚なボリュームソール

【ZARA】「バレエ フラット スニーカー」\6,990（税込）

7cmのボリュームソールがスポーティーな印象を高めつつ、足元に重厚感をプラスしてくれるこちらの商品。かかとにかけて斜めになったソールのおかげで、スタイルアップに期待できるのが嬉しいポイントです。甲の部分が広く開いたデザインに細めのダブルストラップが映え、オールブラックでも重くなりすぎないのがGOOD。

