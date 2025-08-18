TikTokアカウント『山暮らし猫暮らし』に、山奥に捨てられた老猫を保護するまでの軌跡が公開されました。

投稿は3.3万いいねの注目を集め、「家での幸せだった記憶があるのに捨てられるって悲しいよね」「もうお腹が空くことも雨に濡れることも寒くて震えることも無いからね」「幸せのバトンタッチですね」といったコメントが寄せられました。

【動画：山奥に捨てられていたガリガリの老猫と出会った結果…】

山奥に捨てられた老猫

投稿主さんが山奥で出会ったのは、老猫の「クリ」くん。切ない表情で投稿主さんのほうを見ていたといいます。「こんな山奥に、猫？」と不思議に思った投稿主さんが管理人さんに確認したところ、猫を捨てにきた人がいたのだといいます。

「年老いた猫を山奥に捨てるなんて許せない」と投稿主さん。管理人さんの許可をもらい、クリくんにキャットフードをあげたのだそう。よく見ると、ふっくらしていたというクリくん。どうやら、餌やりさんがいたようです。

ガリガリの体からふくよかボディに

管理人さんに頼んで、餌やりさんとつないでもらったという投稿主さん。餌やりさんは朝昼晩にごはんをあげていただけでなく、去勢手術もしてくれていたのだとか。クリくんの桜耳カットが、去勢手術の証です。

餌やりさんによると、山に捨てられた当初のクリくんは、骨が見えるほどガリガリに痩せていたのだそう。ずっと家猫として過ごしてきたであろう老猫のクリくんにとって、外の環境は過酷だったことでしょう。

再び家猫として幸せへの道を

投稿主さんが「引き取り手がいなければ、うちで保護したい」と餌やりさんに伝えたところ、「是非！」というお返事だったとのこと。クリくんは、晴れて投稿主さんのお家の子になったそうです。

優しい人間に出会い、再び家猫となったクリくん。たくさん食べて、今では10キロのビッグボディなのだとか。「一生かけて、幸せにしていきます」と投稿主さん。猫愛溢れる投稿主さんに引き取られ、幸せへの切符を手にしたクリくんなのでした。

感動のストーリーは3.3万件いいねを獲得し、「家猫ちゃんが野良で生きていけるわけないのに………悲しい」「骨と皮のガリガリから幸せニャンコになってよかった」「たくさんの優しさのリレーが繋がって本当に良かったですね」「また人間を信用してくれてありがとう」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『山暮らし猫暮らし』には、20匹の保護猫さんたちとの山暮らしの様子が投稿されています。山に捨てられた猫を保護し、懸命にお世話する投稿主さん。投稿には、「山に動物を捨てないで！」というメッセージが込められています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『山暮らし猫暮らし』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。