【車送迎、断ったら炎上！？】みんな乗せてくれるよ？「自信ない」にダメ出し＜第7話＞#4コマ母道場
子どもがスポーツ系の習い事をしているママにとって、練習に伴う「車送迎」は悩ましい問題。自分の子どもだけでなく、子どもの友達やママ友まで送迎しなければならず、不安に思っているママもいることでしょう。もしかしたら慎重な性格の人ほど、気軽に「車で送るよ」と言えないのかもしれませんね。しかしそれでも「送迎して」とママ友に頼まれてしまったら……あなたならどうしますか？
第7話 理由にならない
【編集部コメント】
相手が気の強いスズネさんということもあり、今まで低姿勢を貫いてきたマイさん。しかし、あまりの言われようにさすがにキレてしまいました。「自信がないのは理由にならない」だなんて、送ってもらう立場の人が言うセリフではないですよね。マイさんは何も、「今後一切送迎しません」と言っているわけではないのです。「夫が帰ってきたらまた送迎します」と言っているのだから、スズネさんも食い下がらず、すんなり了承してほしかったところなのですが……。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
