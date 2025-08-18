パキスタン独立記念日の8月14日に、ナショナルデーの式典を開催【大阪・関西万博】
大阪・関西万博に出展中のパキスタン・イスラム共和国（以下、パキスタン）は、在日パキスタン大使館と連携し、文化パフォーマンス、華やかなファッションショー、そしてパキスタンの経済的・創造的可能性を発信するメッセージを融合させ、ナショナルデーを盛大に祝った。一連の祝祭が8月13日から16日まで行われ、来場者をパキスタンのナショナルデーを称える活気あふれる空間へと誘った。
パキスタン首相特別補佐官（産業・生産担当）ハルーン・アクタル・カーン氏率いるパキスタン公式代表団は、アブドゥル・ハミード駐日パキスタン大使（兼大阪・関西万博パキスタンパビリオン政府代表）と共に来場し、日本の藤井比早之外務副大臣、羽田浩二氏・2025年日本国際博覧会 政府代表、石毛博行氏・公益社団法人2025年日本国際博覧会協会事務総長から歓迎を受けた。
パキスタン首相特別補佐官（産業・生産担当）ハルーン・アクタル・カーン氏と藤井比早之外務副大臣
■誇りに満ちた公式式典
8月14日11時からにナショナルデーホール「レイガーデン」で行われた公式式典では、国旗掲揚と国歌演奏で始まり荘厳な雰囲気の中で幕を開けた。
今回のグローバルな舞台において、カーン首相特別補佐官（産業生産省担当）は、パキスタンの豊かな文化遺産、成長を続ける産業基盤、日本や世界各国との貿易・投資パートナーシップ強化の可能性について語った。
また、シャバズ・シャリフ首相の下、パキスタンが、デジタル変革、持続可能な成長を軸に経済各分野で著しい進展を遂げていることを強調した。さらに、伝統と現代産業が調和しながら国内外で価値を創出していること、そしてこれまでに100万人以上が訪れたパキスタンパビリオンの役割についても触れた。
藤井外務副大臣は、パキスタン国民に心からの祝意を表し、日本とパキスタンが築く友好関係や文化交流、協力への揺るぎない姿勢を称賛した。
続く文化パフォーマンスでは、パキスタン国立芸術評議会（PNCA）がパンジャブ、シンド、バロチスタン、カイバル・パクトゥンクワ、ギルギット・バルティスタン、カシミールの民族舞踊を披露。多彩な伝統とリズムが舞台を彩りました。見どころとなったのは、仏教遺産を持つ古代都市タキシラをテーマにした「Taxila Odyssey」の物語を踊りで表現し、パキスタンが果たした歴史的役割を称えました。式典は舞踊と愛国歌で締めくくられ、観客は一体となって国の団結と調和を祝いました。
