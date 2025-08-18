¹Ã»Ò±à¡¢½à¡¹·è¾¡18»þ´ÖÁ°¤ÎÈ¯É½¤Ë¾×·â¡ÖÁá¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×¡¡¹âÌîÏ¢¤¬Åê¹Æ¡Ö¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¡Ê¿Æü¤Ç¤âÁ´ÀÊ´°Çä
µþÅÔ¹ñºÝ¡½»³Íü³Ø±¡Àþ¤Ê¤ÉÃíÌÜ¥«¡¼¥ÉÌÜÇò²¡¤·
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï19Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºò²Æ¤ÎÍ¥¾¡¹»¡¦µþÅÔ¹ñºÝ¤È23Ç¯¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä²¦¼Ô¡¦»³Íü³Ø±¡¤Î°ìÀï¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»ÌîµåÏ¢ÌÁ¤Ï18Æü¡¢Æþ¾ì·ô¤¬´°Çä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤¬¸áÁ°8»þ¤Ë¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÍ½Äê¤Î½à¡¹·è¾¡¡£¹âÌîÏ¢¤Ï¸ø¼°X¤Ç¡ÖÌÀÆü8·î19Æü(²Ð)¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ï¡¢Á°Çä¤ê·ô¤ÇÁ´ÀÊ´°Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü·ô¤ÎÈ¯Çä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡ÖÆþ¾ì·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç°¤·¤«¤é¤º¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ª¡¢Æþ¾ì·ô¤ÎºÆÈ¯Çä¤Ê¤É¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Ç¤âµå¾ì¤Þ¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡18Æü¸á¸å2»þ21Ê¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤ÎÌó18»þ´ÖÁ°¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¨¤Ã¡ªÌÀÆü¤Î¹Ã»Ò±à¤Î¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡©¡×¡ÖÇä¤êÀÚ¤ì¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÁá¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö³°Ìî¤¹¤éËä¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¨¤°¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤ÏµþÅÔ¹ñºÝ¡½»³Íü³Ø±¡Àï¡£Âè2»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢´ØÅìÂè°ì¤ÈÆüÂç»°¤Î¡ÈÅìÀ¾ÅìµþÂÐ·è¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè3»î¹ç¤Ï½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹²£ÉÍ¤¬ÅÐ¾ì¡£½Õ²ÆÄÌ»»90¾¡¤ò¸Ø¤ë¸©´ôÉì¾¦¤È·ãÆÍ¡£Âè4»î¹ç¤â¡¢²Æì¾°³Ø¤ÈÅìÍÎÂçÉ±Ï©¤Î¹Ã»Ò±àÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÎ¾¹»¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë