12人産んだ助産師HISAKO「直感に従って！本陣痛と前駆陣痛の決定的な違いを解説」

YouTubeチャンネル「HISAKOの妊婦教室」で、12人産んだ助産師のHISAKOさんが「本陣痛と前駆陣痛の違い・病院へ行くタイミング」について語った。コロナ禍で妊婦教室が相次いで中止となる中、「何を信じていいものやなんや、もうなんかわからへんような。不安を煽ってしまったりっていうようなことがよくある」と、妊婦さんたちの不安な気持ちに寄り添った内容だ。



HISAKOさんによれば、前駆陣痛は「本陣痛の前に来る陣痛」で、子宮の収縮が頻繁に起こるものの、まだお産には至らない“予行練習”。特に「早い人やったら36週、臨月入ったぐらいから」「どっちかっていうと経産婦さんの方が感じやすい」と説明した。一方、本陣痛は「お腹が張ってくるごとに、その痛みの強度がぐんぐん増してくる」のが特徴で、「これもう絶対痛いやん。これ痛いやつやん。はい、もう確実に100%。誰に聞かれても“はい、痛いです”って言えるよという、その状態に確信に変わった、そのタイミングで病院に電話して」と話す。



また、前駆陣痛と本陣痛の違いが分からず「どっちやろうって悩んでる時点は前駆陣痛だと思って。本陣痛の時は分かるから、“あ、これ絶対やわ”って思うから」と実体験を踏まえてアドバイス。さらに、「慌てて時計とにらめっこして10分間隔だってないかなとか、そんなんする必要もない。寝れるんやったら寝て、リラックスが一番」と、心も体も力を抜いて構える大切さを訴えた。



「お産っていうのは本能的な営みでしょ。自分の感じる感覚に身を委ねるのが一番安然になる」と、HISAKOさんは“知識よりも自分の感覚優先”を強調。「本やネット、サインでもらってきた冊子もいらんね。自分のその感覚だけに委ねましょう。それが一番いいお産になるよ」と“直感に従う出産”のススメを繰り返した。



12人もの出産経験を持つ助産師HISAKOさんは動画の最後で、「自分のその感覚、いつもと違う"なんじゃこりゃ"みたいな感覚に委ねるのが一番ですよ」と呼びかけ